Маникюр для широких ногтей, который визуально их сужает и удлиняет

Обладательницам широких ногтей всегда хочется их чуточку вытянуть и сузить. Делимся хитростями, с помощью которых это можно сделать как собственноручно, так и у мастера в салоне. Спойлер: манипуляции максимально просты!

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Наносите лак на центральную часть ногтя так, чтобы по бокам до границы с валиками оставались нетронутые участки. Это самый легкий и проверенный способ визуально удлинить ногти.

2. Покрывайте центральную часть ногтя светлым лаком, а по краям — темным.

3. Присмотритесь к геометричному дизайну с вертикальными линиями.

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4. Используйте телесный, бежевый, кофейный и кремовый оттенки лаков: с ними ногти смотрятся продолжением пальцев, а значит, более вытянутыми.

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5. Выбирайте темные цвета: черный, бордовый, темно-синий, сливовый, изумрудный.

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6. Любительницы маникюра со стразами могут попробовать такой вариант: нанести на ногти два крохотных камешка сдержанного цвета: один прямо у кончика, другой у основания пластины — оба по центру. Такое расположение страз вытягивает ноготь в длину.

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7. Предпочтительная форма ногтей: овал и мягкий миндаль. Ни в коем случае не делайте квадратные ногти с острыми уголками — так ногти будут смотреться еще шире.