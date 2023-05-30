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Названы главные причины быстрого загрязнения волос

Врач-трихолог Татьяна Егорова раскрыла россиянам главные причины быстрого загрязнения волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Названы главные причины быстрого загрязнения волос
© Lenta.ru

По словам медика, в первую очередь на данную проблему влияет неправильное мытье головы. Так, она посоветовала не использовать в процессе горячую воду и не наносить бальзам на корни волос.

Кроме того, на быстрое загрязнение волос влияет питание.

«Жирное, жареное, соленое, копченое и острое не стоит употреблять в пищу. Полезно пить много воды», — посоветовала она.

В заключение собеседница издания заявила о важности подбора шампуня по типу волос.

«Трихолог может провести мезотерапию и выяснить, за счет чего у вас повышенная сальность», — пояснила специалистка.

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