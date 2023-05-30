16 бьюти-идей для подарка выпускнику любого возраста

Отличный подарок и в 7, и в 15, и даже в 17 лет — средство для ухода.

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В нашем материале собрали несколько новинок из мира красоты, которые оценит и ребенок и подросток.

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Для детского сада и начальной школы

Бурлящий шар для ванн с сюрпризом «Банан в шоколаде», «Кафе красоты»

Детские десерты серии «Кафе красоты» созданы специально для юных любителей поплескаться в ванной и насладиться водными процедурами играючи. Косметика не только абсолютно безопасна для детей, но и интересна своими нежными текстурами и вкусными ароматами. Внутри шара находится игрушка.

Детский Шампунь 2 в 1 «Легкое расчесывание», детский гель-пенка для купания «Без слез» 3+ (Ecocert), Ecolatier

Детский шампунь 2 в 1 бережно очищает волосы и кожу малыша. Смягчает волосы, помогает расчесать непослушные локоны. Чистая натуральная формула разработана для минимизации риска аллергических реакций, не содержит ингредиенты, о которых стоит беспокоится. Имеет сбалансированный pH, не раздражает глазки и не сушит кожу малыша. Экстракт хлопка идеально подходит для ухода за самой чувствительной кожей, питает и смягчает ее.Ультрамягкий детский гель-пенка с экстрактом шалфея подходит для купания без слез. Нежная пенка очищает кожу малыша и превращает купание в забаву.

Идеальный формат для путешествий с малышом. Подходит для чувствительной кожи. Экстракт шалфея уменьшает воспаление и предотвращает раздражение. Молочная кислота поддерживает естественный уровень рН кожи малыша, помогает сформировать защитный барьер.

Детская туалетная вода «Чебурашка»

Сочное и зажигательное сочетание ароматов тропических фруктов и свежих цветов, укутанное в пронзительную свежесть — вот что как нельзя лучше опишет эту туалетную воду. Аромат Orange Power заставит почувствовать себя на краю тропического леса, наслаждаться очаровательными запахами, погружаясь в мир, полный удовольствия и ароматных эмоций.

Туалетная вода Hello Kitty

Туалетная вода Hello Kitty — это ода нежной и радостной юности, которую парфюмеры, будто особенные волшебники, поместили во флакон. Ноты: вишня, малина, мандарин, маршмеллоу, гардения, орхидея, ваниль, сандал, мускус.

Детская пена для ванны «Вечеринка в ванной», Brand for my son

Густая нежная пена обладает особой шелковистой текстурой и максимально бережно воздействует на кожу. Благодаря комбинации натуральных ПАВ она способствует размягчению поверхностного слоя ороговевших частиц эпидермиса, ускоряя его отшелушивание и обновление.

Детский шампунь-гель «Калябушки. Фифи» для волос и тела

Детский шампунь для деликатного очищения чувствительной, детской кожи и волос. Масло абрикосовых косточек и растительные экстракты смягчают и бережно ухаживают.

Детский бальзам для губ «Калябушки»

Бальзам не оставляет липкой пленки и плавно скользит по губам. Активные ингредиенты — масло рисовых отрубей (смягчает и увлажняет), масло кокоса (способствует восстановлению кожи), масло жожоба (поддерживает защитный слой), экстракт ванили (способствует регенерации кожи).

Для средней и старшей школы

Средства для лица Pure Line Beauty Protection

Линейка включает гель-флюид для умывания, эксфолиант-гоммаж для глубокого очищения, тонер и ночную маску для всех типов кожи, флюид-сыворотку и крем-мусс для сухой и чувствительной, гель сыворотку и крем-флюид для жирной и комбинированной. Продукты серии Pure Line Beauty Protection за счет комплекса из семи компонентов оказывают на кожу лица семь преображающих эффектов: сияние, уменьшение раздражения, комфорт, баланс микробиома, сохранение упругости, восстановление, дополнительное увлажнение.

Бальзам для губ в стике, Essence

Бальзам для губ со стержнем в форме сердца — настоящий must-have с питательными свойствами. Его нежная текстура с приятным фруктовым ароматом насыщена 10% маслом сладкого миндаля, благодаря чему обеспечивает губам бережный уход. Бальзам оставляет деликатное шиммерное сияние и придает легкий оттенок.

Бальзам-плампер для губ, Catrice

Бальзам Drunk'n Diamonds Plumping Lip Balm не только заметно увеличивает губы, но также дарит им роскошное сияние благодаря сверкающим частицам глиттера, искрящимся, словно бриллианты. Новинка делает губы объемными, мягкими и напитанными и придает легкий натуральный оттенок.

Реновация гель-сыворотка Mineral 89 Vichy

Комбинация минерализирующей термальной воды в рекордной концентрации (89%) и гиалуроновой кислоты в высокой концентрации обеспечивает эффективную защиту и укрепление кожи, усиливает ее сопротивление внешним негативным факторам, а также обеспечивает интенсивное увлажнение.

Система трехступенчатого ухода за сухой кожей Your Skin Daily Set Oily Mixit

Набор для ухода за сухой кожей лица — это умная система ухода, где каждое средство усиливает действие друг друга благодаря продуманному сочетанию формул и активных ингредиентов. В него входят продукты с близким к естественному уровнем рН: очищающая пенка, увлажняющий тоник и крем.

Система трехступенчатого ухода за жирной кожей Your Skin Daily Set Oily Mixit

В подарочный набор входит гель для умывания, тоник и крем для лица. Мягкая гель-пенка обладает матирующим, себорегулирующим действием, способствуя сужению пор, выравниванию тона, удалению жирного блеска, следов постакне, комедонов, высыпаний, защите от воспалений. Несмываемый освежающий тоник дарит глубокое тонизирование, нормализует водный баланс, Легкий лифтинг крем можно использовать как базу под макияж, дневной или ночной уход после гигиены. Натуральная эссенция обладает интенсивным омолаживающим, заживляющим, корректирующим, подтягивающим эффектом.

Маска себорегулирующая EGIA Biocare System

Маска глубоко очищает поры и успокаивает кожу. Входящие в ее состав экстракты корня лопуха, тимьяна, розмарина и ламинарии сахаристой оказывают противовоспалительное и себорегулирующее воздействие, улучшают микроциркуляцию и стимулируют регенерацию кожи.

Очищающий карандаш ирис-цинк Academie Stylo Purifiant iz 17