Перечислены визуально прибавляющие возраст признаки

Сухая и тусклая кожа — один из признаков старения, утверждает косметолог, дерматолог, эксперт по нехирургическим методам омоложения Елена Шаманина. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала и другие признаки, визуально прибавляющие возраст.

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Дерматолог объяснила, что фотостарение (тусклый серый цвет лица, очаги гиперпигментации, расширенные сеточка морщин) визуально прибавляет к возрасту 10 лет. По ее словам, избежать этого можно, умерив любовь к загару, а при выходе на улицу летом применяя солнцезащитный крем. С уже появившимися признаками фотостарения помогут справиться химические пилинги, лазерное омоложение.

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Также с возрастом лицо подвергается действию гравитационного птоза, начинает «плыть» вниз, продолжила Шаманина. Особенно хорошо это заметно у пациентов со славянскими круглыми лицами. К признакам гравитационного птоза относят дефицит объема в области средней трети лица, появление средне-щечной борозды, носогубной складки, опущение уголков губ. С одной стороны появление носогубной складки, опущение уголков губ — это особенность анатомии лиц, с другой — признаки старения, объяснила врач.

По словам Шаманиной, появление кровеносных сосудов, отеков, мешков и темных кругов, морщин вокруг глаз также выдают возраст. Для того чтобы избежать появления этих проблем или отсрочить их, необходимо ухаживать за кожей вокруг глаз. Если же проблемы уже очевидны, то на помощь придут косметологи и дерматологи, успокоила она.

Помимо этого врач отметила, что с возрастов меняется форма губ: с возрастом они теряют наполненность, четкость линий и контура, над верхней губой появляются морщинки, а их уголки опускаются вниз. Исправить это, по ее словам, можно с помощью коррекции.