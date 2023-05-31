Что делать, если все время сохнут губы

Сухость губ может наблюдаться из-за нескольких факторов. Почему так происходит и как с этим справляться, рассказала «Вечерней Москве» пластический хирург Мадина Байрамукова.

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Почему сохнут губы

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воздействие низких температур в холодное время года;

обветривание;

сухость воздуха на улице или в помещении (например, из-за воздействия батарей центрального отопления или из-за работы кондиционеров);

инсоляция, которая может приводить как сухости губ, так и к появлению вируса герпеса. Самая распространенная причина — это внешние (погодные) условия:

Вторая причина — это обезвоженность организма. Недостаток влаги сказывается не только на кожном покрове, но и на слизистых оболочках, в данном случае на состоянии губ.

Также к причинам можно отнести частое облизывание губ, которое дает только временное увлажнение, а на самом деле ведет к обезвоживанию и сухости.

Прием некоторых лекарств, таких как диуретики и препараты для лечения аллергии, употребление алкоголя, острых приправ и цитрусовых также вызывают раздражение губ и сухость.

Помимо этого, за сухостью губ могут стоять некоторые медицинские проблемы, такие как экзема или псориаз. Недостаток витаминов также может приводить к сухости губ.

Например, нехватка витамина Е, который является сильным антиоксидантом, а также помогает защищать клетки от повреждений свободными радикалами и улучшает процесс увлажнения кожи. Витамин А помогает поддерживать здоровое состояние кожи и слизистых оболочек, а также способствует образованию коллагена, который помогает сохранить упругость и эластичность кожи. Витамин D поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек, а также улучшает усвоение кальция, который необходим для здоровых зубов и костей. В достатке должны быть также витамин С и витамины группы В (В2 — рибофлавин, В3 — ниацин, В5 — пантотеновая кислота).

И еще одна, возможно, неочевидная причина — это возрастные изменения. По мере старения кожи уменьшается естественная продукция масла и жира, в том числе и в области губ. Кроме того, старение приводит к уменьшению объема коллагена и эластина в коже, что ухудшает ее текстуру и увеличивает риск появления морщин как на самих губах, так и вокруг них (кисетные морщины).

Что делать, чтобы губы не сохли

Пейте достаточное количество воды

Считается, что норма воды — это 30–40 миллилитров на килограмм веса. В день это 1,5–3 литра воды — в зависимости от веса, погодных условий и индивидуальных потребностей организма.

Ежедневно используйте увлажняющий бальзам для губ

В летнее время применяйте вместо помад блески для губ, так как они в своем составе содержат больше увлажняющих компонентов. Откажитесь от стойких помад, так как они дополнительно высушивают губы.

Не облизывайте губы

Если под рукой у вас нет бальзама для губ, то используйте влажные салфетки (без антибактериального эффекта).

Избегайте продуктов питания, которые могут вызвать раздражение (цитрусовые, специи)

После их употребления ополаскивайте губы водой.

Избегайте длительного пребывания на солнце

Солнечное излучение вызывает сухость губ. На пляже используйте солнцезащитный крем для губ.