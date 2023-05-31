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Секрет кореянок: как добиться идеальной кожи

Сохраните молодость лица на долгие годы.

Секрет кореянок: как добиться идеальной кожи
© WomanHit.ru

Те, кто хоть раз соприкасался с культурой Южной Кореи отмечают: девушки в этой стране выглядят значительно моложе, чем европейские. Отчасти это заслуга генетики, но огромная заслуга в потрясающей внешности и состоянии кожи принадлежит уходовым средствам.

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У кореянок есть с детства прививаемые секреты красоты, которым они следуют неукоснительно.

Защита от солнца

В косметичках девушек в России средства с СПФ появляются лишь летом, а некоторые считают, что защита от солнца актуальна лишь во время поездки к морю. Но кореянки знают: УФ-лучи воздействуют на кожу даже в облачную погоду, вызывая фотостарение, истончение кожи и пигментацию. Старайтесь выбирать продукты с СПФ, они помогут защитить лицо и шею от преждевременного увядания.

Больше увлажнения

Кореянки уверены, что лицо должно сиять, не благодаря хайлайтеру, а из-за достаточного увлажнения. Поэтому один из важнейших этапов системы ухода в этой стране — увлажнение. И кремом кореянки никогда не ограничиваются: они используются вместо тоника тонер, этот продукт более густой, глубже проникает в кожу, обеспечивает ее влагой. Затем принято наносить сыворотку с гиалуроновой кислотой или ретинолом, а лишь последним слоем добавлять увлажняющий крем. Так лицо всегда будет выглядеть свежим и сияющим. Еще больше увлажнения нужно после использования пилинга или глиняных масок, ведь они вытягивают не только загрязнения из кожи, но и влагу.

Отказ от ватных дисков

Даже небольшое, но постоянное повреждение кожи (а некачественные ватные диски трут кожу) может привести к тому, что появятся высыпания, а если растягивать слишком сильно кожу, то морщинки станут заметными заметно раньше. Поэтому кореянки призывают пользоваться руками: можно пальцами нанести гидрофильное масло, тонер, крем и сыворотку, даже пилинг, а для тоника используйте флакон с распылителем.

Гигиена во главе угла

Кореянки очень щепетильно относятся ко всему, что прикасается к их лицу. Они считают, что даже качественный уход не поможет, если вы прикасаетесь к коже грязными руками, давите высыпания или редко меняете наволочку. Пусть для лица будет отдельное полотенце. Меняйте его раз в два дня и стирайте при высокой температуре. А еще проще использовать одноразовые полотенца, просто выкидывая их сразу после промакивания. Заведите пару атласных или шелковых наволочек и меняйте их раз в два-три дня, дезинфицируйте кисти и любые предметы, которые прикасаются к коже, очищайте руки перед тем, как заняться макияжем или бьюти-процедурами.

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