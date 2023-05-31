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Можно ли восстановить форму груди после мастэктомии

Восстановить форму груди после мастэктомии можно с помощью имплантов или собственных тканей пациентки, рассказал NEWS.ru терапевт Павел Раменский. По его словам, первый метод подразумевает введение силиконовых или солевых имплантов в область удаленной молочной железы. Медик подчеркнул, что данный способ — наиболее популярный, так как позволяет максимально точно воссоздать естественную форму груди.

Другим методом восстановления формы груди является реконструкция с использованием собственной ткани пациента. В этом случае пластический хирург использует кожу, мышцы и жировую ткань пациента для создания новой груди. Этот метод может быть более сложным и требовать более длительного восстановительного периода, однако он может быть более естественным и долговечным, — заявил врач.

Он добавил, что оба метода иногда комбинируют: хирург использует импланты для создания объема груди, а затем дополнительно формирует грудь с использованием ткани пациента.

Однако перед тем, как принимать решение о реконструкции груди, необходимо обсудить со своим пластическим хирургом все возможные варианты и выбрать наиболее подходящий для конкретной ситуации. Также необходимо учитывать, что процесс восстановления формы груди может занять некоторое время, и пациентке потребуется терпение и поддержка врачей и близких людей, — резюмировал Раменский.

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