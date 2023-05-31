Форму груди после мастэктомии можно восстановить двумя способами

Стало известно, что восстановить форму груди после мастэктомии можно при помощи имплантов или собственных тканей пациентки. Об этом в рамках беседы с авторами NEWS.ru поведал терапевт Павел Раменский.

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Он отметил, что первый способ подразумевает введение силиконовых или солевых имплантов в область удалённой молочной железы. Этот способ — самый популярный, поскольку позволяет максимально точно воссоздать естественную форму груди, добавил медик.

Второй способ восстановления формы груди – реконструкция с применением собственной ткани пациента. В таком случае пластический хирург использует кожу, мышцы и жировую ткань пациента для создания новой груди. Данный метод может быть более сложным, а также требовать более длительного восстановительного периода.

Раменский также сообщил, что оба метода иногда комбинируют: хирург применяет импланты для создания объёма груди, после чего дополнительно формирует грудь с применением ткани пациента.