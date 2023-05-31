Форму груди после мастэктомии можно восстановить двумя способами
Стало известно, что восстановить форму груди после мастэктомии можно при помощи имплантов или собственных тканей пациентки. Об этом в рамках беседы с авторами NEWS.ru поведал терапевт Павел Раменский.
Он отметил, что первый способ подразумевает введение силиконовых или солевых имплантов в область удалённой молочной железы. Этот способ — самый популярный, поскольку позволяет максимально точно воссоздать естественную форму груди, добавил медик.
Второй способ восстановления формы груди – реконструкция с применением собственной ткани пациента. В таком случае пластический хирург использует кожу, мышцы и жировую ткань пациента для создания новой груди. Данный метод может быть более сложным, а также требовать более длительного восстановительного периода.
Раменский также сообщил, что оба метода иногда комбинируют: хирург применяет импланты для создания объёма груди, после чего дополнительно формирует грудь с применением ткани пациента.
Но, перед тем как решать о реконструкции груди, нужно обсудить со своим пластическим хирургом все возможные варианты, выбирая наиболее подходящий для отдельной ситуации. Кроме того, нужно учитывать, что процесс восстановления формы груди может занять время, и пациентке необходимо терпение, а также поддержка медиков и близких людей, сказал в заключение Раменский.