Правила итальянского макияжа, чтобы выглядеть роскошно

В основе всегда естественность и женственность.

© WomanHit.ru

Итальянские девушки всегда выглядят потрясающе: они умеют подчеркивать яркие от природы черты, делая их еще выигрышнее.

Видео дня

При этом визажисты считают, что итальянский макияж обладает весьма яркими особенностями, которые можно взять на вооружение и за несколько минут превратиться в знойную сицилийку.

Подготовка лица

Чтобы лицо дольше оставалось молодым, а кожа, которая каждый день испытывает воздействие яркого солнца, выглядела сияющей и увлажненной, итальянки используют масла. Любимые варианты девушек этой страны — виноградное, оливковое и миндальное. Именно маслами они снимают косметику, не повреждая кожу. Такой способ позволяет дополнительно подпитать дерму и сделать лицо более гладким. Перед нанесением макияжа итальянки наносят легкий крем или спрей с увлажняющими компонентами, чтобы все продукты легли ровно.

Много консилера

Консилер — одно из любимых косметических средств жительниц Италии. Часто они отказываются от использования тонального крема, но наносят коррекор под глаза, на кончик носа, в уголки губ и точечно на высыпания или пигментные пятнышки. Продукту дают подсохнуть, а лишь затем распределяют пушистой кистью. Важно после этого промокнуть лицо салфеткой, чтобы убрать излишки продукта. Этот прием позволяет итальянкам создавать молодой, свежий, отдохнувший вид.

Всегда румяна

Второй маст хэв в косметичке каждой итальянки — персиковые румяна. Обычно они выбирают теплые тона, ведь у большинства девушек здесь оливковый подтон кожи. В отличие от жительниц других стран, барышни в Италии наносят румяна не на яблочки щек, а на скулы, создавая лифтинг эффект и немного подчеркивая рельеф. Скульпторами и бронзаторами итальянки пользоваться не любят, да это и ни к чему: солнце и без дополнительных средств дарит им великолепный золотистый загар.

Внимание бровям

Итальянки уверены, что брови — это главный акцент лица. Важно, чтобы они не выглядели слишком вычурными и темными. Девушки не выщипывают брови тонко, а расчесывают их, затем прорабатывают их пудровым карандашом и закрепляют прозрачным гелем. Мягкие, пушистые брови делают лицо выразительнее и моложе.

На вечер