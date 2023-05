Солнцезащитный крем: все, что вам нужно знать

Понимание обозначений SPF

Как правильно выбрать солнцезащитный крем

Связь между солнцезащитным кремом и витамином D

Солнцезащитный крем эффективно снижает риск рака кожи и преждевременного старения, но также снижает способность кожи вырабатывать витамин D. Исследования показывают, что ежедневное использование солнцезащитного крема с фактором защиты от солнца (SPF) 15 или выше может значительно снизить синтез витамина D до 99% (исследование опубликовано в the Journal of the American Osteopatic Association). Поэтому люди, регулярно пользующиеся могут быть подвержены риску дефицита витамина D, что может привести к остеопорозу, раку и другим проблемам со здоровьем.