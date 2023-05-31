Солнцезащитный крем: все, что вам нужно знать

Врач-терапевт, нутрициолог Мановска Елена рассказала редакции INC-News.ru, как сделать использование солнцезащитного крема частью вашего комплексного плана защиты от солнца.

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Солнцезащитный крем – незаменимый продукт для защиты кожи от вредного воздействия солнца. Имея так много доступных вариантов, может быть сложно выбрать тот, который соответствует вашим потребностям. В этой статье вы найдете советы экспертов о том, как выбрать лучший солнцезащитный крем и почему важно использовать его регулярно.

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Понимание обозначений SPF

Обозначение SPF (солнцезащитный фактор) на солнцезащитных средствах указывает на уровень защиты, которую они обеспечивают от лучей UVB, которые являются основной причиной солнечных ожогов и повреждения кожи. SPF указывает количество времени, которое вы можете провести на солнце, прежде чем обгорите. Например, если вы обычно сгораете после 10 минут воздействия, солнцезащитный крем SPF 30 защитит вас в течение 300 минут (10 х 30).

"Для жителей средней полосы России оптимальный показатель SPF находится в пределах 15-20. Однако при поездке на морское побережье рекомендуется использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30, так как в прибрежных районах интенсивность солнечных лучей выше", - отмечает Мановска Елена.

Как правильно выбрать солнцезащитный крем

При выборе солнцезащитного крема важно учитывать несколько факторов. Во-первых, выберите солнцезащитный крем широкого спектра действия, который защищает как от лучей UVA, так и от лучей UVB. Во-вторых, обратите внимание на текстуру и консистенцию солнцезащитного крема. Для тех, у кого жирная кожа, ищите безмасляные солнцезащитные средства, а для тех, у кого сухая кожа, выберите увлажняющую формулу.

Также важно учитывать метод нанесения солнцезащитного крема. Некоторые предпочитают спреи, а другие предпочитают лосьоны или палочки. Выберите тот, который лучше всего подходит для вас и вашего образа жизни.

Почему использование солнцезащитного крема важно

Основной причиной использования солнцезащитного крема является защита кожи от вредного воздействия солнца. Длительное пребывание на солнце без защиты может привести к солнечным ожогам, преждевременному старению и раку кожи. Американская академия дерматологии рекомендует использовать солнцезащитный крем как часть комплексного плана защиты от солнца, включая поиск тени, ношение защитной одежды и избегание пребывания на солнце в часы пик.

Связь между солнцезащитным кремом и витамином D

Солнцезащитный крем, несомненно, является важным средством защиты нашей кожи от вредных ультрафиолетовых лучей, которые могут вызвать повреждение кожи и рак. Тем не менее, использование солнцезащитного крема вызвало опасения по поводу потенциального дефицита витамина D, поскольку солнечный свет является важным источником витамина D. Эта статья посвящена обсуждению взаимосвязи между солнцезащитным кремом и витамином D, тому, как сбалансировать защиту от солнца с потреблением витамина D, и какие пищевые добавки нужны летом.

Солнцезащитный крем эффективно снижает риск рака кожи и преждевременного старения, но также снижает способность кожи вырабатывать витамин D. Исследования показывают, что ежедневное использование солнцезащитного крема с фактором защиты от солнца (SPF) 15 или выше может значительно снизить синтез витамина D до 99% (исследование опубликовано в the Journal of the American Osteopatic Association). Поэтому люди, регулярно пользующиеся могут быть подвержены риску дефицита витамина D, что может привести к остеопорозу, раку и другим проблемам со здоровьем.

"Чтобы сбалансировать защиту от солнца и потребление питательных веществ, эксперты рекомендуют умеренное пребывание на солнце при использовании солнцезащитного крема. Американская академия дерматологии (AAD) рекомендует наносить солнцезащитный крем за 15 минут до выхода на солнце и повторно наносить каждые два часа или чаще, если вы потеете или плаваете. Кроме того, люди могут потреблять продукты, богатые витамином D, такие как жирная рыба, яичные желтки и обогащенные продукты, такие как молоко и апельсиновый сок", - отмечает врач-терапевт, нутрициолог Мановска Елена.

Вредные ингредиенты, которых следует избегать в солнцезащитном креме

При выборе солнцезащитного крема важно знать о вредных добавках или элементах в составе. Некоторые солнцезащитные средства содержат оксибензон и октиноксат, которые вредны для коралловых рифов и морских обитателей. Другие вредные ингредиенты включают парабены, ароматизаторы и ретинилпальмитат. Ищите солнцезащитный крем без этих добавок, чтобы защитить как вашу кожу, так и окружающую среду.