Парикмахер назвала визуально омолаживающие стрижки

Парикмахер и визажист Андреа Клэр назвала визуально омолаживающие стрижки. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

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В первую очередь специалистка посоветовала обратить внимание на современную версию прически шегги, которая представляет собой мягкие слои рваных прядей и челки и создает эффект беспорядка на голове. В качестве примера она привела образ героини популярного сериала «Бортпроводница», роль которой сыграла актриса Кейли Куоко.

Кроме того, скрыть возрастные изменения, в том числе морщины, поможет классический боб (стрижка с удлинением на лицо и укороченным, градуированным, объемным затылком — прим. «Ленты.ру»). По словам Клэр, данная стрижка отлично подойдет тем, кто любит сушить волосы естественным способом или с помощью фена.