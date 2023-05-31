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Парикмахер назвала визуально омолаживающие стрижки

Парикмахер и визажист Андреа Клэр назвала визуально омолаживающие стрижки. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Парикмахер назвала визуально омолаживающие стрижки
© Lenta.ru

В первую очередь специалистка посоветовала обратить внимание на современную версию прически шегги, которая представляет собой мягкие слои рваных прядей и челки и создает эффект беспорядка на голове. В качестве примера она привела образ героини популярного сериала «Бортпроводница», роль которой сыграла актриса Кейли Куоко.

Кроме того, скрыть возрастные изменения, в том числе морщины, поможет классический боб (стрижка с удлинением на лицо и укороченным, градуированным, объемным затылком — прим. «Ленты.ру»). По словам Клэр, данная стрижка отлично подойдет тем, кто любит сушить волосы естественным способом или с помощью фена.

В заключение эксперт выделила челку-шторку, которую предпочитает носить актриса и продюсер Голди Хоун. «Это быстрый способ смягчить черты лица. При этом можно поиграть с пробором, чтобы сделать образ более нежным», — объяснила Клэр.

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