3 укладки на тонкие волосы, чтобы получить шикарный объем
Шикарная и объемная прическа — мечта многих девушек. К сожалению, тонкие волосы без какого-либо объема встречаются гораздо чаще. Мы посоветовались со стилистом, и готовы предложить несколько вариантов трендовых укладок, если и вам знакома проблема отсутствия объема.
Голливудские локоны
Отличный вариант, если на носу встреча с подругами или неофициальное мероприятие. Голливудские волны не оставляют равнодушным ни одного мужчину и смотрятся невероятно женственно. Особенно хорошо такая укладка сочетается с платьями и образами с шелковыми деталями. Сделать такие локоны можно с помощью простого утюжка, главное, больше практиковаться. И важный момент — голливудские локоны делают не от корней, начинайте закручивать ниже линии мочки уха.
Гофре
Кто сказал, что укладка гофре устарела? Стилисты категорически не согласны. Кроме того, с ее помощью можно создать невероятно пышный объем. В отличие от «голливуда», гофре начинают создавать уже от корней, слегка приподнимая волосы. Стилисты советуют использовать стайлинговые средства с сильной фиксацией. Используйте щипцы гофре на небольших прядях, чтобы получить максимальный объем.
Боковой пробор
Не совсем укладка, и тем не менее небольшой лайфхак. После мытья головы, когда вы будете сушить волосы, делайте пробор на одну сторону. Таким образом вы визуально придадите больше объема даже очень тонким волосам. Но не делайте пробор слишком четким, иначе получите совершенно неестественную укладку, а такой эффект испортит абсолютно все.