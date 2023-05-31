3 укладки на тонкие волосы, чтобы получить шикарный объем

Шикарная и объемная прическа — мечта многих девушек. К сожалению, тонкие волосы без какого-либо объема встречаются гораздо чаще. Мы посоветовались со стилистом, и готовы предложить несколько вариантов трендовых укладок, если и вам знакома проблема отсутствия объема.

© WomanHit.ru

Голливудские локоны

Отличный вариант, если на носу встреча с подругами или неофициальное мероприятие. Голливудские волны не оставляют равнодушным ни одного мужчину и смотрятся невероятно женственно. Особенно хорошо такая укладка сочетается с платьями и образами с шелковыми деталями. Сделать такие локоны можно с помощью простого утюжка, главное, больше практиковаться. И важный момент — голливудские локоны делают не от корней, начинайте закручивать ниже линии мочки уха.

Гофре

Кто сказал, что укладка гофре устарела? Стилисты категорически не согласны. Кроме того, с ее помощью можно создать невероятно пышный объем. В отличие от «голливуда», гофре начинают создавать уже от корней, слегка приподнимая волосы. Стилисты советуют использовать стайлинговые средства с сильной фиксацией. Используйте щипцы гофре на небольших прядях, чтобы получить максимальный объем.

Боковой пробор