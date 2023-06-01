Почему нельзя пить через трубочку

Отказаться от соломинки стоит не только ради экологии.

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Некоторые считают, что напиток лучше употреблять через соломинку. Но специалисты уверены, что этот способ — не лучший для здоровья. Он может влиять и на красоту, и на молодость, и на состояние организма.

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К тому же, экологи напоминают, что популярность пластиковых трубочек для напитков повышает загрязнение окружающей среды. Они запутываются в водорослях океана, мешают рыбам и животным.

Если проблемы экологии вас не трогают, то позаботьтесь о своем самочувствии.

Здоровье ЖКТ

Гастроэнтерологи напоминают: во время питья через соломинку в пищевод и желудок попадает больше воздуха. А это может привести к тому, что начнется икота, боли в животе, вздутие. Если использовать трубочку постоянно, то риск развития гастрита и язвы желудка повышается многократно. Особенно опасно употребление через трубочку газированных напитков.

Мимические морщины

Нашим губам совсем несвойственно складываться так, как в момент, когда мы тянем напиток через соломинку. Мышцы у рта напрягаются, а на коже появляются заломы. Если это проделывать регулярно, то заломы станут очевидными. По статистике, кисетные морщинки у губ первыми появляются у курильщиков, а на втором месте — любители пить через соломинку. Откажитесь от напитков с трубочкой ради своей красоты и молодости.

Кариес

Раньше считалось, что соломинка защищает зубы от налета и кариеса. Но современные стоматологи давно опровергли эту теорию: по их мнению, воздействие сахара и красителей на полость рта уменьшается лишь в том случае, если жидкость попадает сразу в горло. Однако так никто не пьет, это просто неудобно, а употребляем через трубочку мы чаще всего газированные и сладкие напитки. Поэтому увлечение этими напитками приводит к образованию кариеса.

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