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5 трендов летнего макияжа

Вот и настал самый жаркий и солнечный сезон года, когда организм может вдоволь насладиться витамином D и серотонином. Выработке "гормона счастья", кстати, можно дополнительно способствовать: например, красивым макияжем, который будет радовать вас на протяжении всего дня.

5 трендов летнего макияжа
© Unsplash

"Рамблер" расскажет о главных трендах этого лета в бьюти-индустрии.

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Сияние

Соцсети

Когда еще сиять, если не летом? Перламутровые и бирюзовые оттенки теней, блески для губ, эффект мокрых волос пользуются особой популярностью. Во всем "виноват" образ мифологической обитательницы водоемов: русалки сейчас задают тренды. Но блистать можно по-разному, и для этого необязательно придерживаться определенных тонов и образов. Глиттер в любом его проявлении будет привлекательно переливаться на солнце и притягивать восхищенные взгляды.

Румяна

Соцсети

Румяна по-прежнему хит сезона. На выбор теплые персиковые, строгие шоколадные или яркие розовые оттенки. Поговаривают, что они годятся в качестве основного средства макияжа. Отличный вариант для тех, у кого совершенно нет времени на бьюти-ритуалы по утрам: пару взмахов кисточкой по скулам, и готово.

Цветные стрелки

Соцсети

Один из вариантов разбавить привычный макияж летом – сделать яркие стрелки или подчеркнуть глаза цветной тушью. Ассортименту магазинов косметики могут позавидовать самые искушенные художники: средства каких цветов вы только не найдете сегодня на полках. И если над стрелками, возможно, еще придется постараться, то с тушью можно управиться за несколько минут.

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Яркая помада

Соцсети

Цветные стрелки и тушь в тренде, а губы обделили вниманием? Конечно, нет: яркие помады, кажется, никогда не выйдут из моды. Еще один универсальный лайфхак для вечно занятых девушек: достаточно сделать акцент на губах, и настроение заиграет новыми красками.

Монохром и нюдовые оттенки

Соцсети

Холодные и серые месяцы позади, но это не значит, что сдержанный макияж будет не к месту летом. Подведенные карандашом губы и нюдовые оттенки все еще популярны. Не спешите откладывать в ящик любимую коричневую тушь и светло-бежевую помаду.

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