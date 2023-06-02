5 трендов летнего макияжа
Вот и настал самый жаркий и солнечный сезон года, когда организм может вдоволь насладиться витамином D и серотонином. Выработке "гормона счастья", кстати, можно дополнительно способствовать: например, красивым макияжем, который будет радовать вас на протяжении всего дня.
"Рамблер" расскажет о главных трендах этого лета в бьюти-индустрии.
Сияние
Когда еще сиять, если не летом? Перламутровые и бирюзовые оттенки теней, блески для губ, эффект мокрых волос пользуются особой популярностью. Во всем "виноват" образ мифологической обитательницы водоемов: русалки сейчас задают тренды. Но блистать можно по-разному, и для этого необязательно придерживаться определенных тонов и образов. Глиттер в любом его проявлении будет привлекательно переливаться на солнце и притягивать восхищенные взгляды.
Румяна
Румяна по-прежнему хит сезона. На выбор теплые персиковые, строгие шоколадные или яркие розовые оттенки. Поговаривают, что они годятся в качестве основного средства макияжа. Отличный вариант для тех, у кого совершенно нет времени на бьюти-ритуалы по утрам: пару взмахов кисточкой по скулам, и готово.
Цветные стрелки
Один из вариантов разбавить привычный макияж летом – сделать яркие стрелки или подчеркнуть глаза цветной тушью. Ассортименту магазинов косметики могут позавидовать самые искушенные художники: средства каких цветов вы только не найдете сегодня на полках. И если над стрелками, возможно, еще придется постараться, то с тушью можно управиться за несколько минут.
Яркая помада
Цветные стрелки и тушь в тренде, а губы обделили вниманием? Конечно, нет: яркие помады, кажется, никогда не выйдут из моды. Еще один универсальный лайфхак для вечно занятых девушек: достаточно сделать акцент на губах, и настроение заиграет новыми красками.
Монохром и нюдовые оттенки
Холодные и серые месяцы позади, но это не значит, что сдержанный макияж будет не к месту летом. Подведенные карандашом губы и нюдовые оттенки все еще популярны. Не спешите откладывать в ящик любимую коричневую тушь и светло-бежевую помаду.