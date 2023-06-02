Почему нельзя выдавливать прыщи в центре лица

Так называемый "смертельный/мортальный треугольник" - это область, которая проходит над верхней губой и между носогубными складками, при этом вершина треугольника упирается в корень носа - центр переносицы.

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В чем особенность этой части лица и почему здесь, включая и слизистую носа, опасны любые ранки, рассказали эксперты телеканала "Доктор".

В этой зоне кровеносные сосуды расположены очень близко. Поэтому любая инфекция, попавшая даже в незначительную ранку в границах этого треугольника, реально может привести к серьезным последствиям, вплоть до гибели, - предостерегают врачи.

Они объясняют, что через поврежденную кожу в организм попадает инфекция, которая может вызвать фурункулез и другие гнойные воспаления. А по сосудам попавшая в кровь инфекция транспортируется по всему организму, достигая венозных пазух и мозга.

"Не просто так нам с детства твердят, что пальцы в носу - это нехорошо, и прыщики в районе носа давить категорически нельзя. В случае появления фурункула в опасной области необходимо обращаться к врачу!", - советуют авторы канала.