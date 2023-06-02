Женщин после 50 лет призвали не совершать две ошибки в уходе за кожей

Уход за кожей в летние месяцы — период солнечной активности — особенно важен. Заранее позаботиться о сохранении красоты лица особенно актуально для женщин старше 50 лет. Дерматологи рассказали о двух шагах в ежедневной рутине, которые ни в коем случае не должны пропускать зрелые красавицы, пишет американское издание She Finds.

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Солнцезащитный крем

Важнейший этап в любой процедуре утреннего ухода за кожей — защита от солнца, заявила дерматолог Анна Чакон. По ее словам, каждый должен постоянно использовать солнцезащитный крем в качестве последней ступени ухода за кожей и перед нанесением макияжа.

Чтобы предотвратить преждевременное появление морщин и заломов, вызванных воздействием солнечных лучей, жизненно важно ежедневно наносить солнцезащитный крем. Следует выбирать крем с SPF 30 или выше и защитой от UVA/ UVB широкого спектра действия.

Он предотвратит попадание ультрафиолетовых лучей в кожу и защитит от разрушения коллагеновые и эластиновые волокна.

Сыворотка с витамином С

После пробуждения каждый день нужно умывать лицо теплой водой с использованием мягкого очищающего средства со сбалансированным рН. Этот ритуал освежает кожу и удаляет весь пот и загрязнения, которые скопились за ночь.

Дерматолог Анджела Кейси после советует наносить антиоксидантную сыворотку, такую как витамин С.

"Антиоксиданты — важный этап утреннего ухода, так как они готовят кожу ко всем загрязнителям окружающей среды и раздражителям, с которыми человек сталкивается в течение дня", — добавила специалист.

Такие косметические продукты помогают создать дополнительный слой защиты на коже и уменьшить количество морщин.