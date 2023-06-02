Как создать стойкий макияж для жары

Важно подобрать текстуры и закрепить продукты.

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Как бы ни хотелось дать коже «отдохнуть» и «подышать» в жару, иногда летом приходится делать макияж. Чтобы он не поплыл и оставался на месте весь день, визажисты рекомендуют использовать несколько хитростей.

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Подготовка кожи

Опытные мастера макияжа настаивают: перед тем, как наносить косметику, не пейте и не ешьте ничего горячего хотя бы полчаса. Малейшая испарина помешает нормально наложить продукты и сделает макияж менее стойким.

Увлажните кожу легкими средствами: специальные гели или флюиды подойдут идеально. Не перегружайте лицо матирующими продуктами, в итоге они приведут к тому, что блестеть кожа станет лишь сильнее.

Затем воспользуйтесь праймером или базой под макияж: она создаст тонкую прослойку между кожей и остальной косметикой, продлив ей жизнь. Для лета отлично подойдут нейтральные базы в виде спреев. Сейчас в продаже есть универсальные средства, которые можно использовать в качестве базы и финиша.

Важно! Если вы используете в летнем макияже ВВ или СС-крем, то в праймере нет необходимости.

Брови

Чтобы продукт держался на бровях весь день, отдайте предпочтение тинтам или помадам. Есть риск с их помощью нарисовать слишком интенсивные брови, чтобы этого не произошло, возьмите меньше капли продукта и не рисуйте, а втирайте его в кожу. Так вы получите не цвет, а полупрозрачный оттенок, а когда средство застынет ни жара, ни пот будут ему не страшны.

Глаза

Для макияжа глаз используйте легкие сатиновые тени, желательно в жидком формате. Нанесите их пальцем на все веко и дайте застыть. А линию роста ресниц подчеркните водостойким карандашом.

Ресницы тоже обозначьте влагостойкой тушью, можно использовать коричневую — она идеально сочетается с загаром.

Откажитесь от пудры

После того, как нанесли тональный крем, сбрызните лицо фиксатором, а с собой захватите матирующие салфетки. Так кожа дольше останется свежей.

Кстати, важно, чтобы нанести тональный крем невесомым слоем, не старайтесь перекрыть недостатки. Обилие продукта приведет к тому, что он вскоре поплывет и испортит весь макияж.

Румяна

Летом можно обойтись без скульптора и румян, но, если очень хочется, наберите на кисть персиковый продукт, тщательно стряхните его и прикоснитесь к самой высокой точки скулы. Этого будет достаточно для создания свежего эффекта, при этом макияж не станет слишком тяжелым.

Помада