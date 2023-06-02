Мария Горбань в купальнике показала готовность к лету
Актриса Мария Горбань в купальнике записала селфи-видео. Она опубликовала ролик на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«А вы подготовились к лету?» — подписала знаменитость ролик, в котором позирует перед зеркалом в раздельном купальнике черного цвета.
«Нам так сильно не повезло с генетикой», «Ох, Маша, красотою лепа, червона губами, длинна ногами», «Какая вы красивая. Восхищаюсь», «Роскошная Машенька», «Богиня», «Фигура огонь», «Шикарная», «Какая клевая у вас фигура», «Конфетка», «Пример для подражания», «Обалденно выглядите», — написали поклонники.