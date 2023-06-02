Парикмахер назвала приводящую к быстрому загрязнению волос ошибку

Парикмахер Рэйчел Валентайн из Австралии раскрыла приводящую к быстрому загрязнению волос ошибку в уходе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

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Специалистка призвала своевременно чистить расчески. По ее словам, в них скапливаются остатки средств для создания причесок, пыль, омертвевшие клетки и естественные масла кожи головы. В связи с этим эксперт показала способ правильного мытья расчески.

В первую очередь необходимо снять с данного предмета волосы. После этого Валентайн посоветовала взять зубную щетку и нанести на нее шампунь. В то же время она отметила, что для этой процедуры подойдет любое средство.