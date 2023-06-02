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Косметолог рассказал, как избавиться от веснушек в домашних условиях

Косметолог Наталия Жовтан перечислила эффективные методы борьбы с веснушками. По ее словам, помочь в этом могут как косметические процедуры, так и народные средства.

Косметолог рассказал, как избавиться от веснушек в домашних условиях
© unsplash.com

Врач предупредила, что ни один метод не сработает так, как нужно, если пренебрегать кремами с SPF, которые блокируют воздействие ультрафиолета на кожу. Наталия Жовтан подметила, что использовать их нужно в течение всего года, причем на ежедневной основе.

Чтобы избавиться от веснушек, можно делать маски, в составе которых есть сок лимона, лайма, клубники или абрикоса. Витамин C отбеливает пигмент, однако для большего эффекта необходимо делать их два раза в неделю.

Также врач рекомендует обратить внимание на косметику с азелаиновой кислотой, экстрактом толокнянки, пилинги с койевой и трихлоруксусной кислотами, передает Life.ru.

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