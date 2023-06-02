Блогерша показала внешность без макияжа после расставания

Блогерша Лара (фамилия неизвестна) с никнеймом @thatlarax из Хорватии показала внешность без косметики после расставания с возлюбленным. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

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Вначале на размещенных кадрах девушка позировала с контрастным макияжем на лице. Так, она нанесла тональный крем, выделила брови и скулы, подчеркнула глаза черной подводкой, а губы накрасила коричневой помадой. Кроме того, юзерша нарастила длинные ресницы.

Затем она продемонстрировала свой естественный внешний вид с веснушками на коже. «Думаю, разбитое сердце творит чудеса. Теперь я так благодарена... Я поняла, что объемные ресницы и яркий макияж — это не мое», — заявила автор видео.

Зрители высказали свое мнение о преображении девушки в комментариях. «Была на 5 из 10 стала на 12 из 10», «Так намного лучше», «Ты потрясающая», — восхитились пользователи сети.