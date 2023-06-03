Кожа — самый большой орган нашего организма. Ее состояние является показателем здоровья всех систем или проблем с ними. Особенно ярко она реагирует на наши мысли. Кожа отражает то, что человек думает о себе, насколько он себя ценит. Если он себя стыдится, придавая при этом слишком большое значение мнению окружающих, кожа реагирует незамедлительно.

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Анастасия Юрганова, врач-косметолог, дерматолог, инъекционист рассказала, какую психосоматику скрывают кожные заболевания.

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Акне: не смотрите на меня

Проблема, которая настигает большинство из нас в пубертатном периоде. Винить в акне принято гормоны, но и беспокойные мысли нельзя списывать со счетов. С точки зрения психосоматики кожа является не просто отражением наших переживаний, но и экраном внутреннего состояния в целом.

Чаще всего кожа с акне имеет жирный тип. По физиологии сальная железа выделяет секрет, чтобы защитить кожу от микробов, предупредить пересыхание и сделать ее менее уязвимой за счет повышения эластичности. По теории психосоматики избыток кожного сала может говорить о подсознательном стремлении к еще большей защите. Человек не чувствует опору вовне, не доверяет миру, ему не на кого положиться. Отсюда и подсознательное желание оттолкнуть других своим внешним видом, не дать себя рассмотреть. На это наслаивается несогласие с собой и недостаток самоуважения, принятия себя, внутренней красоты. Человек с акне как ежик, колючки которого растут не только снаружи, но и внутри.

При этом дерматолог, который предлагает действенное и грамотное лечение, сам не подозревая этого, выполняет роль поддержки и опоры. Обратная ситуация, когда специалист говорит: «обработай спиртом или давай почищу кожу». Это подрывает доверие к нему и может ухудшить ситуацию.

Комедоны: держим оборону

Это заболевание характеризуется образованием сальных пробок под кожей. Виной тому — излишки кожного сала, а также ороговевшие клетки и загрязнения. Как и в случае с акне страдают от них в основном подростки. При этом, однозначно, стоит разобраться с психосоматикой, если речь идет об уже взрослых пациентах с подобными кожными проблемами.

Зрелому человеку, «застрявшему» на уровне комедонов, рекомендуется пересмотреть свои установки относительно мест, людей и событий, которые он связывает с чувством безопасности и защиты, опоры и доверия, иррациональной тревоги и страха. Правильно подобранный уход за кожей и структурированный самоанализ помогают существенно снизить проблему образования комедонов, вплоть до полного избавления.

Это совсем не значит, что только лишь работа с головой и психологом излечит вас от акне и комедон. Патогенез никуда не девается, и работать здесь нужно комплексно.

В первую очередь важно побеседовать с пациентом, уделить внимание вопросу компетентного информирования, принятия, создания условий безопасности и опоры. Также дерматологу нужно быть готовым к тому, что пациент с угревой болезнью или комедонами все время будет «проверять» его в этих направлениях.

Себорея: всегда говори «Да»

Еще одна проблема, связанная с избытком кожного сала и изменением его состава. У людей с себорей кожа отдает жирным блеском, появляются шелушения и так называемые сальные «корочки». Чаще всего себорея поражает места, где наиболее развиты сальные железы. А именно — кожа головы, носогубная складка, лоб, область груди.

В психосоматике эта проблема ассоциируется с характером самого человека, его установками, моделями поведения. Люди, страдающие себореей, больше других склонны к депрессии и перепадам в настроении. Им характерна иррациональная самокритичность, низкая самооценка и заниженный уровень притязаний. Они не умеют говорить «нет» и живут для других. Но когда терпение заканчивается, эти люди становятся агрессивными и жестокими. После подобной эмоциональной вспышки они себя, конечно же, будут винить, попутно обрастая все новыми себорейными «корочками».

Демодекс: нет проблем

Это заболевание в отличие от остальных имеет вполне определенную причину — воздействие крошечных клещей угревой железницы. Они обитают в сальных железах и при нормальных условиях не доставляют проблем.

Когда косметолог может заподозрить эту неприятность? Когда перед ним излишне толерантный клиент, который должен все и всем. Такой человек становится жертвой внутреннего конфликта. С одной стороны он боится быть отвергнутым и пытается угодить всем и сразу, а с другой — его внешность провоцирует отторжение у окружающих. Он вроде бы и всем хорош, но визуально отталкивает. Таким образом, кожа защищает человека от него же самого.

Розацеа: стыд, да и только

«Я краснею, но мне не стыдно» — примерно так можно охарактеризовать розацею. Хотя есть в этом доля лукавства. Ведь за таким хроническим покраснением кожи могут стоять и психологические причины. Многие специалисты винят в появлении розацеи сосуды, другие — особые белки, которые провоцируют воспаление. А психосоматика свидетельствует о наличии чувства стыда, которое пациент пытается вытеснить. Связан он с ожиданием осуждения, отвращения, презрения. Пациенты с розацеей испытывают жгучее чувство стыда за собственные поступки, проступки, ощущение этой обнаженности, «прозрачности» перед другими. В то же время они хотят подавить этот стыд и выйти из конфликта «хочу — нельзя». Это позволило бы им сохранить себя и как-то жить дальше, если нет сил пересмотреть бичующие установки.

Таким образом, у человека формируется невроз, симптомом которого выступает красное лицо. Требуются колоссальные усилия, чтобы регулярно приводить его в порядок.