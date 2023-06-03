Врач назвала способы подготовить кожу к отпуску

Отпуск дело непростое: нужно выбрать отель для отдыха, заказать билеты, продумать маршруты и уложить вещи, но самое главное — подготовить кожу к активному воздействию ультрафиолета, рассказала врач-дерматолог Наталия Жовтан. Эффективные способы она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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Согласно последним исследованиям, избыточное солнечное воздействие способствует накоплению свободных радикалов, что ведет к преждевременному старению кожи, предупредила специалист. «В этом вопросе нам на помощь могу прийти антиоксиданты. Я рекомендую пройти курс витаминов-антиоксидантов накануне отпуска, а также использовать наружные увлажняющие средства с антиоксидантным действием. Такие кремы и лосьоны для лица и тела содержат витамины А, С, Е, мелатонин, экстракты черной смородины, водорослей или физалиса», — поделилась врач.

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Так как ультрафиолет и соленая вода достаточно активно «высушивают» кожу, необходимо увлажнить ее до и после отпуска, сказала Жовтан. «В этом могут помочь комплексы с гиалуроновой кислотой в виде капсул в сочетании с процедурами биоревитализации. Курс состоит из 3-4 процедур с введением в кожу гиалуроновой кислоты или специальных коктейлей. Прекрасной альтернативой может служить плазмотерапия», — сообщила собеседница «Ленты.ру».

Кроме того, по словам доктора, не стоит забывать, что на солнце морщинки вокруг глаз и на переносице не загорают, а оставляют светлые полоски — «лучики». Чтобы позаботиться об этом заблаговременно, за пару недель до отпуска специалист посоветовала посетить косметолога с целью коррекции этих морщин нейропротеином.

«С целью получить роскошный, равномерный бронзовый загар необходимо провести пилинг всего тела, удалить отмершие чешуйки кожи. А вот готовить кожу путем посещения солярия крайне не рекомендуется. Такой способ не только не защитит от негативного действия ультрафиолетового облучения, но и может спровоцировать рост новообразований кожи. И от солнечного ожога загар в солярии защитить не в силах», — обратила внимание Жовтан.

Чтобы исключить солнечные ожоги врач рекомендовала придерживаться нескольких простых правил:

• Использовать солнцезащитный крем; • Носить головной убор; • Использовать очки с УФО-фильтром;• Носить легкую, дышащую одежду;• Не находится на открытом солнце в период с 11:00 до 16:00.