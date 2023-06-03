Колорист развеяла популярные мифы о седине

Популярные мифы о седине развеяла в беседе с «Мослентой» тренер-колорист международного уровня, основатель школы колористики «Игры разума», создатель бренда по уходу за волосами «Пилюля» Татьяна Лисина.

© Мослента

Она опровергла мнение о том, что удаление седых волос способно остановить процесс.

«На самом деле удаление седого волоса никак на это не влияет. Противоположный миф, что на месте выдернутого волоса вырастет сразу семь аналогичных. Но и это не правда», — сказала она.

Следующий миф — препараты, предотвращающие распространение седины или препятствующие ее появлению, восстанавливающие естественный цвет волос. Лисина подчеркнула, что это лишь маркетинговая уловка.

«Не существует витаминов, которые могли бы обратить время вспять. Если они и появятся, то случится это явно нескоро, иначе колористы во всем мире потеряют большую часть своих клиентов. Это никому не выгодно», — уточнила эксперт.

Колорист пояснила, что появление седины прежде всего зависит от наследственности. Кроме того, ее появление может быть обусловлено проблемами с метаболизмом или нехваткой витамина группы В. Для этого нужно питать волосы витаминами извне с помощью специальных масок и бальзамов, а также употреблять насыщенную этим витамином пищу.

«Есть мнение, что седина может возникнуть в ответ на стресс. Но здесь, скорее всего, речь идет про гормональные изменения, которые происходят в организме в напряженные моменты. Гормональный сбой, в свою очередь, приводит к нарушению выработки меланина. Отсюда и седина», — сказала Лисина.