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Почему сухие шампуни вредны для волос

Женщинам нравится сухой шампунь за то, что он может быстро освежить волосы, если нет времени помыть голову.

Почему сухие шампуни вредны для волос
© РИА "ФедералПресс"

Однако трихолог Ольга Кохас не разделяет любви к этому средству, так как оно приносит вред коже головы и фолликулам.

«Если мы говорим о сухих шампунях, то есть в виде спрея, а есть – в виде присыпки. В виде спрея – это озонированная форма, это очень вредно для кожи. И порошок тоже вреден, потому что забивает устья фолликул», – говорит врач.

По мнению доктора, сухой шампунь в любой его форме не может принести волосам пользы, так как из-за своей структуры он «забивает» всю кожу головы, препятствуя попаданию воздуха.

Однако использовать это средство все же можно, но крайне редко и с особой осторожностью. Кохас рекомендует брать этот продукт, например, в поход или больницу, пишет «Говорит Москва».

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