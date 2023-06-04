Трихолог: славянам не подходят корейские шампуни

Трихолог Кохас: славянам не подходят корейские шампуни из-за структуры волос. По словам специалиста, у жителей Азии они пористые и сильно отличаются от волос европейцев. Поэтому продукция из Южной Кореи, Китая или Японии многим россиянам и не подходит. Врач также считает важным, какая вода входит в состав шампуня — насколько она мягкая. Однако другие специалисты говорят, что корейские шампуни можно использовать без риска, хотя в вопросах косметики надо учитывать некоторые моменты.

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Уход из России западных производителей

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Ещё в марте 2022 года поставки средств гигиены и шампуней в Россию приостановила американская компания Johnson & Johnson. Также об уходе заявили владельцы брендов LVMH, Estée Lauder, Coty, L'Oréal. Кроме этого, в декабре 2022 года Россия ввела 35-порцентную пошлину на средства гигиены и бытовую химию из США, Канады, Великобритании и других недружественных стран.

Но, как говорится, свято место пусто не бывает, и в России стала появляться продукция из Азии. Особенную активность проявили производители из Южной Кореи.

Особенности азиатской продукции

Тут надо учитывать, что корейская косметика делается с учётом местной специфики и может не подходить европейцам, рассказала радиостанции «Говорит Москва» трихолог Ольга Кохас.

По её убеждению, многие шампуни из Японии и Кореи «не учитывают структуру наших волос, проблем с волосами».

К кремам и косметике тоже надо подходить с осторожностью. Дело в том, что в азиатских тональных средствах гораздо больше красящих пигментов. Кроме того, кожа у европейцев более тонкая. Поэтому надо быть поаккуратнее с восточными отбеливающими средствами — их использование может привести к пересушиванию и истончению кожи, рассказала РБК врач дерматолог-косметолог Валентина Лемытская.

Косметолог Ирина Чурикова предупредила ещё о двух моментах:

азиатская косметика делает большой акцент на очищении кожи;

пользовательницы из Кореи и Китая стараются отбелить свою кожу.