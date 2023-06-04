Хирург назвала нешаблонный способ выйти из депрессии

Пластические операции иногда помогают справиться с депрессией людям, которые страдают комплексами из-за внешности и пропорций лица, рассказала NEWS.ru пластический хирург Иляна Гончарова. По словам врача, одним из таких «исцеляющих» медицинских вмешательств может стать ринопластика — изменение формы носа.

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Зачастую изменение формы носа (ринопластика) помогает человеку преодолеть депрессию, особенно в тех случаях, когда депрессивные состояния вызваны комплексами по поводу внешности, формы носа, пропорций лица или, как следствие, низкой самооценкой, — сказала Гончарова.

Она подчеркнула, что пластика носа не меняет выражения лица, но может изменить восприятие человека и его лица окружающими. По ее словам, нос — это центральная часть лица, его положение и форма визуально влияют на все остальные зоны.

Да и в целом такое глобальное обновление внешности своего лица — это по сути как стать другим человеком. Кстати, это достаточно простой и нешаблонный способ изменить психоэмоциональное состояние пациента, благодаря которому он, например, вполне сможет выйти из депрессии и без антидепрессантов, — отметила врач.