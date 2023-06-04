$80.88-0.0987.10+0.52

Найден самый стильный и необычный нюдовый маникюр этого лета

Какой нюд будет в этом сезоне самым стильным и при этом небанальным? Чтобы ответить на этот непростой вопрос, редакторы Vogue изучили тысячи тьюториалов в соцсетях — пока им на глаза не попался ТикТок, который за короткое время набрал 14 миллионов просмотров. Бьюти-блогер Александра Телеки (известная в Сети как the Hot Blend) соединила два главных тренда в нейл-дизайне — «глазированный пончик» Хейли Бибер и хромированный маникюр. Получившийся маникюр она назвала «Ванильный хром», и он действительно взял лучшее от двух предшественников.

Найден самый стильный и необычный нюдовый маникюр этого лета
© Super.ru

А теперь от теории переходим к практике: для создания своего маникюра Александра покрывает гель-лак кремового оттенка хромовым верхним слоем.

«Я смешиваю две хромовые пудры, — объясняет она. — У первой текстура мягкая, с перламутровым сиянием, а вторая — это скорее зеркальный хром с более плотным покрытием. Такое сочетание дает интересный эффект, который меняется в зависимости от освещения».

Нам кажется, просто идеально на каждый день: во-первых, «Ванильный хром» круто смотрится на ногтях самой разной длины и формы, а во-вторых, подходит к любому оттенку кожи. Ну а если нюд, пусть и такой необычный, для вас все равно слишком скучный, у нас есть еще 6 классных идей хромированного маникюра в ярких летних оттенках и 20 вариантов нейл-арта для тех, кто мечтает о море.

* Запрещен в РФ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий