Найден самый стильный и необычный нюдовый маникюр этого лета

Какой нюд будет в этом сезоне самым стильным и при этом небанальным? Чтобы ответить на этот непростой вопрос, редакторы Vogue изучили тысячи тьюториалов в соцсетях — пока им на глаза не попался ТикТок, который за короткое время набрал 14 миллионов просмотров. Бьюти-блогер Александра Телеки (известная в Сети как the Hot Blend) соединила два главных тренда в нейл-дизайне — «глазированный пончик» Хейли Бибер и хромированный маникюр. Получившийся маникюр она назвала «Ванильный хром», и он действительно взял лучшее от двух предшественников.

© Super.ru

А теперь от теории переходим к практике: для создания своего маникюра Александра покрывает гель-лак кремового оттенка хромовым верхним слоем.

«Я смешиваю две хромовые пудры, — объясняет она. — У первой текстура мягкая, с перламутровым сиянием, а вторая — это скорее зеркальный хром с более плотным покрытием. Такое сочетание дает интересный эффект, который меняется в зависимости от освещения».

Нам кажется, просто идеально на каждый день: во-первых, «Ванильный хром» круто смотрится на ногтях самой разной длины и формы, а во-вторых, подходит к любому оттенку кожи. Ну а если нюд, пусть и такой необычный, для вас все равно слишком скучный, у нас есть еще 6 классных идей хромированного маникюра в ярких летних оттенках и 20 вариантов нейл-арта для тех, кто мечтает о море.