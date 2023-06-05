Эти продукты избавят вас от отеков

Эксперты в области медицины расскажут о причинах возникновения отёков и их устранении.

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Отёчность лица и тела, что бы ни было её причиной, вовсе не безобидна. Но впадать в панику тоже не стоит — избавиться от отёков достаточно просто, нужно лишь изменить питание и начать больше двигаться.

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Отёк — это избыточное накопление жидкости в межклеточном пространстве организма. Причины появления отёков могут быть разными:

серьезные нарушения в работе органов и систем

задержка воды в организме

нарушения водно-солевого баланса

застой лимфы

"Диагностировать и лечить серьезные заболевания необходимо в медицинском учреждении. У большинства людей отечность – это следствие нарушения культуры питания и наличия вредных привычек", — говорит коуч-нутрициолог Светлана Бабаева.

По её словам, минимизировать отёки поможет соблюдение следующих правил (по сути, это образ жизни, которого необходимо придерживаться):

1. Пейте достаточно чистой воды (от 30 мл на килограмм веса). Как ни странно, обезвоживание – самая первая причина задержки жидкости в организме.

2. Кушайте достаточно разнообразного животного белка в каждый прием пищи. Эта мясо, рыба, морепродукты, яйца, субпродукты. Способ приготовления значения не имеет. Белок – это строительный материал для организма, который участвует в колоссальном количестве процессов. Дефицит белка – очень распространённая причина отёков и различных заболеваний.

3. Сократите углеводы в своем рационе. И речь идёт не только о сахаре, выпечке и сладостях, а и о фруктах, некоторых овощах, картофеле, например. Поясню, 1 г углеводов задерживает 4-5 гр воды. Большая порция фруктов или даже обычные привычные сладости вполне могут дать вам отечность с утра.

4. Солите еду по вкусу, не бойтесь соли. Дефицит натрия нарушает водно-солевой баланс, и это тоже приводит к отёкам.

5. Сохраняйте лимфатическую систему в активном состоянии. Чтобы не было отёков вследствие застоя лимфы, рекомендую активные пешие прогулки, еженедельную баню, лимфодренажную гимнастику и массаж.

Отёки и другие диагнозы

Боль в груди

Health-Coach специалист по модификации образа жизни и не медикаментозному оздоровлению Георгий Суренян подчёркивает, что отёчность может быть спровоцирована различными диагнозами:

"Такие медицинские состояния, как болезни сердца, почек, печени и венозная недостаточность, могут способствовать развитию отеков. В этих случаях вместе с отеком необходимо лечить и основное заболевание. Такие лекарства, как блокаторы кальциевых каналов, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и кортикостероиды, также могут привести к задержке жидкости и отекам в качестве побочного эффекта", — говорит он.

Специалист отметил, что чёткого списка продуктов питания, вызывающих отёки, не существует. Однако есть те продукты, которые уменьшат их. Это фрукты, овощи, зелень, нежирное мясо и рыба, орехи — всё то, в чём нет большого количества натрия, но много витаминов и белка. "Известно, что такие продукты, как сельдерей, огурец, арбуз, петрушка и спаржа, обладают мочегонным действием и способствуют выведению жидкости. Эти продукты можно включать в рацион для поддержания баланса жидкости", — уточняет эксперт.

Влияние окружающей среды

Жара

"Когда организм обезвожен, он начинает делать запасы жидкости в межклеточном пространстве. Поэтому отёки часто появляются в жару или после длинного переплёта (в самолётах воздух искусственно высушивается)", — напоминает о ещё одной причине отёков Юлия Холос — основатель израильской платформы для нутрициологов Nutrify и превентивного центра Etion Preventive.

Она уточняет, что отёчности способствует любовь к солёной пище, поскольку соль удерживает влагу в организме.

"Аналогичным влагоудерживающим эффектом обладает гиалуроновая кислота. Поэтому инъекции часто приводят к ощущению опухшего лица. Часто причиной отёчности становится переход на вегетарианскую диету или увеличение объёма растительной пищи в рационе по отношению к белкам и насыщенным жирам. Такое часто случается в жару, летом или в отпуске. Либо когда человек садится на разгрузочные дни. Ткани, мембраны и, в том числе, стенки кровеносных сосудов становятся менее эластичными и легче пропускают влагу в межклеточное пространство", — добавляет она.

Диета при отёчности

Смузи из авокадо

Чтобы избавиться от уже появившихся отёков, Юлия Холос рекомендует включить в меню продукты, улучшающие выведение лишней жидкости из организма. Это:

- Салаты из свежей зелени и овощей

- Зелёные смузи и соки

- Ягоды, которые богаты калием и магнием. Смородина, клюква, вишня, малина

- Мочегонные, например, курага и чернослив. В виде чаёв, компотов и в цельном виде.

- Иные препараты-диуретики. Пьем больше воды и травяных чаёв. Больше гуляем. Простая ходьба, задействует мышцы и лимфу, улучшает кровообращение, стимулирует лимфатическую систему, улучшает выведение лишней жидкости.

А нутрициолог Ольга Деккер советует обратить внимание на пищу, обогащённую калием — этот элемент "помогает сбалансировать уровень жидкости в организме. Увеличьте потребление продуктов, богатых калием, таких как бананы, апельсины, спаржа, картофель и шпинат. Избегайте излишнего потребления алкоголя: он может способствовать обезвоживанию и ухудшению обмена веществ, что может усугубить отечность".