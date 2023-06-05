Девушка весом 152 килограмма рассказала о любви мужчин к ее животу

23-летняя девушка весом 152 килограмма заявила, что подвергается оскорблениям со стороны незнакомцев на улице. При этом в школьные годы над ней из-за внешности также издевались ученики. Однако, по словам героини публикации, ситуация обстоит иначе, когда она общается в соцсетях.

Так, ирландка отметила, что в интернете ей пишет множество мужчин, приглашая на свидания. В том числе среди них и ее прежние обидчики. В то же время некоторые из поклонников смущают девушку тем, что делают из ее фигуры фетиш.