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Девушка весом 152 килограмма рассказала о любви мужчин к ее животу

Тучная ирландка Кирсти (фамилия не указывается) рассказала о любви мужчин к ее животу. Соответствующий материал приводит The Sun.

Девушка весом 152 килограмма рассказала о любви мужчин к ее животу
© Lenta.ru

23-летняя девушка весом 152 килограмма заявила, что подвергается оскорблениям со стороны незнакомцев на улице. При этом в школьные годы над ней из-за внешности также издевались ученики. Однако, по словам героини публикации, ситуация обстоит иначе, когда она общается в соцсетях.

Так, ирландка отметила, что в интернете ей пишет множество мужчин, приглашая на свидания. В том числе среди них и ее прежние обидчики. В то же время некоторые из поклонников смущают девушку тем, что делают из ее фигуры фетиш.

«Это придает сил — знать, что я желанна. Здорово понимать, что другим нравятся мои формы. (...) При этом некоторые боготворят мои большие ягодицы или живот, что поначалу звучит приятно. Но на самом деле они хотят подержаться за мой живот, что выглядит немного странно», — объяснила она.

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