Капельницы красоты: всем ли это нужно

Новый тренд в мире инъекционной косметологии — волшебные «эликсиры», которые «подсвечивают» вашу естественную красоту, возвращая молодость и сияние кожи. Но так ли они безопасны и насколько оправдано их применение?

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Анастасия Юрганова, врач-косметолог, дерматолог, инъекционист рассказала, о том, почему не стоит слепо доверять «капельницам красоты» и на что обратить внимание, если вы все же решитесь на них.

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Блестящая обертка с сомнительным содержимым

Все новое, как известно, хорошо забытое старое. И капельницы красоты не исключение. На самом деле это красивая, хорошо разрекламированная обложка комбинаций витаминов и питательных веществ, которые иногда в качестве профилактической или поддерживающей меры выписывал нам врач-терапевт.

Сегодня же они стали трендом, которому приписывают различные чудеса. Сторонники данной процедуры уверяют, что при ее регулярном применении ваша кожа станет более эластичной, увлажненной, морщины разгладятся, существенно снизится симптоматика таких заболеваний, как акне и розацеа. Но правда в том, что никаких научных исследований на этот счет (а следовательно и доказательств) нет. Так что можно смело утверждать, что все, кто соглашается на подобные переливания, буквально экспериментируют над собственным здоровьем.

Большего всего недоумения вызывает тот факт, что данные капельницы преподносятся, как лечение всего и вся. При этом нигде не упоминается о рисках, противопоказаниях и побочных эффектах, которые они несут. Вот почему нужно фильтровать любую информацию и относиться к ней критически. Возможно, никакого вреда вам такие капельницы и не нанесут, но только если вы отнесетесь к их применению с умом. Вот несколько правил, которые обязательно нужно учесть, если вы решитесь на капельницы красоты.

Правило 1. Выбирайте только лицензированные клиники

Смешивать непонятные составы и называть их новомодными «капельницами красоты» стало опасной тенденцией. Все чаще в сети можно встретить предложения «напитаться молодостью и свежестью» в учреждениях без медицинской лицензии. Здесь важно понимать, что человек без медицинского образования, который не разбирается в химических соединениях и их взаимодействиях друг с другом, может намешать вам смертельно-опасный коктейль. Поэтому будьте внимательны при выборе клиники и тщательно изучайте регалии специалистов.

Правило 2. Обязательно сдавайте анализы

Ни в коем случае нельзя восполнять дефицит витаминов, если у вас их в достаточном количестве. Иначе можно превысить содержание микро- и макроэлементов в крови, что тоже скажется негативно на организме. Есть даже такая витаминная и антиоксидантная теория, популярная в 80-х гг., которая доказала косвенную связь между приемом излишнего количества витаминов и развитием онкологических заболеваний. Так что не стоит сбрасывать предварительную диагностику со счетов.

Правило 3. Не утаивайте сопутствующие заболевания

Часто пациенты умалчивают о своих заболеваниях, чтобы получить добро от медицинского сотрудника. Они мечтают увидеть омолаживающий эффект, который заявлен в рекламных брошюрах. Но по факту их могут ожидать отеки и нарушение ритма сердца. Также нужно обязательно обговорить со специалистом список препаратов, которые вы применяете. Некоторые из них могут вступить в негативную реакцию с компонентами капельницы и вызвать неожиданные (неприятные) последствия.

Правило 4. Не прибегайте к «капельницам красоты» без веского повода

Очень часто так называемые «капельницы красоты» сводятся к терапии хелатными соединениями. Но такое лечение можно назначать только в одном случае — если человек отравился солями тяжелых металлов. Иначе вместо красоты и здоровья он рискует получить рвоту, судороги, боли в мышцах и гипогликемию. И это только малая часть проблем, с которыми он может столкнуться.