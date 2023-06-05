От какой косметики лучше отказаться летом

Летом кожа любого типа особенно подвержена влиянию ультрафиолетового излучения, из-за чего лучше отказаться от некоторой косметики. Об этом рассказала врач-косметолог Светалана Смирнова.

© Вечерняя Москва

Эксперт посоветовала отказаться от использования тонального крема, а также уходового крема с плотной тестурой в дневное время. Кроме того, не следует наносить и отбеливающие препараты, которые усиливают чувствительность кожи лица к ультрафиолету и провоцируют ее раздражение. Все перечисленные средства можно применять в вечернее время, когда нет сильного солнца.

В утренние и дневные часы следует использовать солнцезащитные средства с показателем SPF не менее 50, который защищает кожу от лучей UVA и UVB.