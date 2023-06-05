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Блогерша назвала безвкусицей три детали во внешнем виде женщины

Эксперт по этикету Глория Полато из Италии назвала безвкусицей три детали во внешнем виде женщины. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Блогерша назвала безвкусицей три детали во внешнем виде женщины
© Lenta.ru

В первую очередь специалистка призвала отказаться от длинных ногтей и яркого дизайна в маникюре. Полато также обратила внимание на густо наращенные ресницы. По ее мнению, данные элементы визуально дешевят внешность, в связи с чем стоит присмотреться к естественности.

Также автор видео посоветовала пополнить гардероб более скромными нарядами. При этом она отметила, что платье длины макси, оформленное разрезом, является разрешенным к носке.

«Будьте осторожны, чтобы не переборщить с вырезами, особенно если одежда укорочена. Это мгновенно удешевит вас», — пояснила она.

В мае стилисты перечислили 12 устаревших летних вещей. Так, специалисты предложили избавиться от одежды неоновых цветов, кукольных платьев и черных джинсов.

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