Как привести себя в форму за 10 дней

Сезон отпусков открыт, но ещё не поздно заняться собой.

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Елена Мановска, врач-терапевт, нутрициолог, эксперт по здоровью Coral Club:

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"Если вы полны решимости сбросить лишние килограммы и снова почувствовать себя уверенно, 10-дневная программа послужит отличным стартом в этом деле. Помните, что быстрая потеря веса подходит не всем и трудна для поддержания. Методы не должны быть опасны для здоровья. Проконсультируйтесь с врачом и адаптируйте свой подход с индивидуальными потребностями и предпочтениями. Конечно, похудеть за такой период сложно, но возможно. Что для этого нужно?"

Сбалансированная диета

Здоровое и сбалансированное питание имеет решающее значение для похудения. Тело запрограммировано на поиск и потребление пищи, богатой питательными веществами. Когда мы едим продукты с высоким содержанием сахара, жира или соли, мозг вырабатывает дофамин, нейротрансмиттер, связанный с удовольствием и вознаграждением. Это может привести к перееданию и увеличению массы.

А вот употребление фруктов, овощей и нежирного белка, наоборот, регулирует гормоны голода. Например, продукты, богатые клетчаткой, такие как овощи и цельнозерновые продукты, помогают дольше чувствовать себя сытым, снижая вероятность гиперфагии.

Еда с высоким содержанием протеина ускоряет метаболизм и сохраняет мышечную массу. Это важно для долгосрочного контроля веса. Также постарайтесь уменьшить размеры порций. Используйте тарелки маленького размера и ешьте медленно, чтобы ваш мозг регистрировал, когда вы сыты.

Интервальное голодание

Речь о популярных диетических стратегиях, которые включают чередование периодов приёма пищи и голодания. Когда уровень сахара в крови снижается, это вызывает выброс гормона глюкагона, помогающего расщеплять накопленный в организме жир, используя его для получения энергии. Описанный процесс называется липолиз.

Наиболее популярные формы интервального голодания:

1. Метод 16/8 предполагает отказ от еды в течение 16 часов и приём пищи в течение восьмичасового окна с потреблением всех дневных калорий. В период голодания организм не должен получать калории. Только воду, чёрный кофе или чай.

2. Метод 5:2 предполагает ограничение потребления калорий в течение двух дней, на протяжении которых рацион должен соответствовать 500–600 калорий в сутки. Обычно это два приёма пищи. Например, вы можете съесть небольшой завтрак и ужин, а остаток дня поститься.

В остальные пять дней вы питаетесь обычной здоровой пищей без каких-либо ограничений. Считается, что это помогает сбросить вес и улучшить общее состояние здоровья за счёт создания дефицита калорий в течение двух дней голодания.

Оба метода похудения требуют одобрения врача-диетолога.

Вода

Соблюдение водного баланса помогает работе пищеварения, обмена веществ и мозга. Связь между гидратацией организма и потерей килограммов объясняется тем, что жидкость влияет на мозг и механизмы, регулирующие аппетит.

Даже лёгкое обезвоживание приводит к негативным последствиям для познания, настроения и уровня энергии. Дефицит воды в организме может повлиять и на гипоталамус, играющий решающую роль в регулировании аппетита и обмена веществ. Оптимальная гидратация придаёт чувство сытости, способствуя сбалансированному похудению.

Пищевые добавки для похудения

Экстракт зелёного чая. Кофеин и катехины повышают активность симпатической нервной системы, стимулируя высвобождение норадреналина. Это увеличивает расход энергии и способствует сжиганию жира за счёт активации ферментов, расщепляющих накопленные отложения.

Протеиновый порошок. Содержит аминокислоты, необходимые для роста и восстановления мышц. Как итог – происходит стимуляция выброса гормонов, снижающих аппетит и повышающих чувство сытости. Также увеличивается термогенез, то есть процесс сжигания калорий для производства тепла, что ускоряет метаболизм и способствует снижению веса. Кроме того, он помогает поддерживать мышечную массу при похудении, а это важно для поддержания высокого уровня метаболизма и предотвращения повторного набора килограммов.

L-карнитин. Аминокислота играет ключевую роль в метаболизме жиров. Помогает транспортировать жирные кислоты в митохондрии клеток, где они могут быть использованы для получения энергии. Также снижает усталость во время упражнений. Диета и физические упражнения являются наиболее эффективными способами в борьбе с лишними килограммами, но есть натуральные пищевые добавки, ускоряющие этот процесс. Перед их применением консультация врача обязательна.

Уходовые процедуры

Людмила Поликарпова, руководитель спа-службы LES Art Resort:

"Мы все прекрасно понимаем, что за короткие сроки уменьшить объёмы эффективно не получится. Результативность в этом вопросе даёт лишь комплекс «время + питание + спорт + уходовые процедуры». Помните, что выглядеть хорошо не равняется «быть худым»: упругая чистая кожа в тонусе и хороший цвет лица добавляют любой женщине уверенности в себе".

Чтобы привести тело в тонус, избавиться от отёков и нескольких лишних килограммов, есть пять результативных процедур.

Термальная детоксикация. Сочетание термальной воды, эфирных масел и экстрактов благородных водорослей позволяют коже очиститься от шлаков и токсинов, накопившихся за время жизни в мегаполисе.

Скрабирование. Данный метод делает кожу более упругой и подтянутой, помогает бороться с дряблостью и растяжками. Также оказывает массажный эффект, улучшая циркуляцию крови.

Обёртывания для восстановления и повышения упругости кожи. Эффективно корректируют фигуру, убирают отёки и проявления целлюлита. Как итог – нормализуется работа лимфотока, выводятся токсины, шлаки и избыточная жидкость.

Программа «Бальнео» на основе минеральных вод. При процедуре используются средства, которые благотворно влияют на весь организм, оптимизируют метаболические процессы и минеральный баланс.

Аромаванны с микронизированными водорослями. Вода высокой температуры раскрывает поры, а богатый состав полезных витаминов в жидкости приводит к сильному потоотделению. В результате быстро уходят жир и лишняя вода.

Спорт

Дарья Свиридова, эксперт Спортмастер PRO:

"Для того чтобы привести себя в форму, достаточно добавить в расписание приятную активность: прогулки по парку, бассейн, катание на велосипеде, пробежки, командные игры, танцы и т. д. Главное — уделять этому время на регулярной основе".

Даже лёгкие ежедневные упражнения вроде утренней разминки способны творить чудеса. Если включить серьёзные регулярные кардионагрузки, то позитивные телесные трансформации гарантированы. Такие занятия ускоряют метаболизм, нормализуют давление, способствуют быстрому сжиганию калорий, укрепляют мышцы, в том числе и миокард, улучшая состояние сердечно-сосудистой системы.

К кардиотренировкам добавьте силовые упражнения, направленные на проработку локальных участков:

отжимания;

приседания;

выпады;

подтягивания;

работа с гантелями.

На сколько можно похудеть за 10 дней?

Универсального ответа нет. Многое зависит от особенностей метаболизма и подготовленности спортсмена к физическим нагрузкам. Однако стоит понимать, что за 10 дней без вреда для здоровья добиться значительных результатов не удастся. Да, тело станет чуть более подтянутым, уйдут лишняя вода и часть запасённых углеводов.