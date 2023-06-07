Как избавиться от прыщей: эффективные советы и рекомендации

Это может быть признаком воспаления. Высыпания при этом становятся плотными. Косметолог-дерматолог сможет восстановить нормальную работу сальных желёз кожи и лазером убрать косметологические дефекты, пояснил врач компании «Инвитро» Иван Ромасов. Но иногда прыщи появляются одновременно с нарушением менструального цикла. Тогда стоит задуматься о походе к гинекологу. Почему появляются прыщи В медицине прыщи называют акне. Высыпания на коже бывают очень разные, не только в виде красных шариков с белой гнойной головкой посередине, отметил Ромасов в беседе с изданием «Доктор Питер». Акне может появляться в виде чёрных точек на порах (открытые комедоны), узелков беловатого цвета (милиум), гнойных капсул и т. д. Специалисты делят причины появления акне на внутренние и внешние. К внешним обычно относят: избыточное использование косметики; неправильные косметические процедуры — например, чистки при наличии воспалений на коже; чрезмерный загар; излишние умывания, использование лосьонов; запылённость кожи и воздействие химии. Под внутренними причинами подразумевают гормональные изменения и заболевания: колебания уровня гормонов в подростковом возрасте; беременность или аборт; поликистоз яичников, патологии гипофиза и надпочечников; нехватка фолиевой кислоты; метаболический синдром; хронический панкреатит. В каких случаях из-за прыщей нужно бежать к врачу Не во всех случаях нужно ждать, когда прыщи сами пройдут. Если речь о подростке, то, возможно, поможет время. А вот в некоторых других ситуациях медлить опасно. Иван Ромасов посоветовал записаться к косметологу-дерматологу, если акне не проходит долго. Так же нужно поступить, если появились высыпания ярко-красного или багрово-синюшного цвета — это признаки воспаления. Ещё терапевт рекомендовал обратиться к специалисту, если прыщей стало очень много. А вот если одновременно с появлением высыпаний ещё и нарушился менструальный цикл, это уже повод идти к акушеру-гинекологу. Иногда для профилактики акне и широких пор советуют просто умываться холодной водой. Насколько этот народный способ эффективен и стоит ли привыкать к холодной водичке по утрам — объясняла дерматолог Светлана Чайкина.