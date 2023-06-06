Хейли Бибер показала идеальный маникюр на лето

Народная мудрость «чем сложнее маникюр, тем проще его обладательница» больше не работает — по крайней мере, в этом сезоне. И даже главный ногтевой знаток всея Голливуда Хейли Бибер этим летом предпочла своему привычному нюду и однотону летнее настроение. На днях звезда похвасталась подписчикам новым маникюром. Обилие принтов, стилей и красок — такого уж точно нельзя было ожидать от амбассадора «глазурованного пончика».

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Впрочем, характерную для Хейли изысканность в этом нейл-арте разглядеть легко: палитра подобрана искусно. Поэтому, если захотите повторить, поищите референсы или мастера с художественным образованием.

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