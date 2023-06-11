Какие осложнения могут быть после удаления комков Биша
Удаление комков Биша стало очень популярной хирургической операцией в последнее время. Но несмотря на то, что операция по удалению этих жировых тел выглядит достаточно простой, за ней могут следовать нежелательные осложнения.
О показаниях, противопоказаниях и осложнениях после операции "Рамблеру" рассказала Лия Гавашели – кандидат медицинских наук и пластический хирург с многолетним опытом работы.
Что такое комки Биша
Комки Биша представляют собой жировые клетки, расположенные в центре щеки и формирующие «славянские щечки». Их можно либо удалить, либо «заправить» и подшить. На сегодняшний день, второй тип операции более экологичен, поскольку жир Комков Биша относится к глубокому жиру лица, который является базой для поддержания мягких тканей.
Показания и противопоказания к операции
Показаниями для этой операции являются избыток жировой ткани, желание пациента изменить форму лица и получить S-образный изгиб в полупрофиль. Однако есть несколько противопоказаний, на которые стоит обратить внимание.
- Если у пациента худое лицо, удаление жирового тела может привести к сильному изменению внешности.
- Возраст 50+ тоже является противопоказанием, так как уменьшение глубокого жира может усугубить возрастные изменения.
- Перед операцией необходимо провести полную диагностику полости рта, так как наличие кариеса зубов может вызвать занесение инфекции в рану.
Опасные осложнения
Осложнения после удаления комков Биша могут включать в себя отсутствие заметного эффекта, асимметрию лица, повреждение слюнной железы, парез лицевого нерва и воспаление в зоне операции:
- Асимметрия может быть связана с недостаточностью удаления жировой ткани, либо поверхностным жиром;
- Повреждение слюнной железы может привести к проблемам с протоком слюнной железы;
- Парез лицевого нерва может вызвать обездвиживание мышц средней зоны лица;
- Воспаление в зоне операции может привести к инфильтрату и нагноению, что может закончиться воспаление мозговых оболочек.
Следует помнить, что хирургическая операция всегда несет определенные риски и удаление комков Биша не является исключением. Однако, если операция проводится правильно и пациент следует рекомендациям врача после операции, в большинстве случаев можно избежать нежелательных осложнений. Всегда стоит заранее обсудить все аспекты, связанные с удалением комков Биша со своим хирургом, чтобы принять осознанное решение и достичь желаемого эстетического результата.