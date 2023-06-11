Какие осложнения могут быть после удаления комков Биша

Удаление комков Биша стало очень популярной хирургической операцией в последнее время. Но несмотря на то, что операция по удалению этих жировых тел выглядит достаточно простой, за ней могут следовать нежелательные осложнения.

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О показаниях, противопоказаниях и осложнениях после операции "Рамблеру" рассказала Лия Гавашели – кандидат медицинских наук и пластический хирург с многолетним опытом работы.

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Что такое комки Биша

Комки Биша представляют собой жировые клетки, расположенные в центре щеки и формирующие «славянские щечки». Их можно либо удалить, либо «заправить» и подшить. На сегодняшний день, второй тип операции более экологичен, поскольку жир Комков Биша относится к глубокому жиру лица, который является базой для поддержания мягких тканей.

Лия Гавашели Пластических хирург с многлетним опытом работы, международный спикер и бьюти-эксперт.

Показания и противопоказания к операции

Показаниями для этой операции являются избыток жировой ткани, желание пациента изменить форму лица и получить S-образный изгиб в полупрофиль. Однако есть несколько противопоказаний, на которые стоит обратить внимание.

Если у пациента худое лицо, удаление жирового тела может привести к сильному изменению внешности. Возраст 50+ тоже является противопоказанием, так как уменьшение глубокого жира может усугубить возрастные изменения. Перед операцией необходимо провести полную диагностику полости рта, так как наличие кариеса зубов может вызвать занесение инфекции в рану.

Опасные осложнения

Осложнения после удаления комков Биша могут включать в себя отсутствие заметного эффекта, асимметрию лица, повреждение слюнной железы, парез лицевого нерва и воспаление в зоне операции:

Асимметрия может быть связана с недостаточностью удаления жировой ткани, либо поверхностным жиром;

Повреждение слюнной железы может привести к проблемам с протоком слюнной железы;

Парез лицевого нерва может вызвать обездвиживание мышц средней зоны лица;

Воспаление в зоне операции может привести к инфильтрату и нагноению, что может закончиться воспаление мозговых оболочек.