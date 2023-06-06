В Москве прошел финал конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира – 2023». Победительницей стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Помимо титула девушка получит возможность представлять Россию на международном уровне - в конкурсе «Миссис мира – 2023». Кроме того, в качестве приза Оскар проведет отпуск на Бали с проживанием в роскошном отеле.

Известно, что Наталья преподает английский язык, пишет авторские песни и воспитывает маленькую дочь. Девушка ведет страницу в соцсетях, куда выкладывает фотографии с путешествий и рассказывает о своей жизни.

Всего же в финале участие 83 конкурсантки из разных регионов страны, самой старшей из них - 62 года.