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Путешествует и воспитывает дочь: как живет «Миссис Россия – 2023»

В Москве прошел финал конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира – 2023». Победительницей стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Помимо титула девушка получит возможность представлять Россию на международном уровне - в конкурсе «Миссис мира – 2023». Кроме того, в качестве приза Оскар проведет отпуск на Бали с проживанием в роскошном отеле.

Известно, что Наталья преподает английский язык, пишет авторские песни и воспитывает маленькую дочь. Девушка ведет страницу в соцсетях, куда выкладывает фотографии с путешествий и рассказывает о своей жизни.

Всего же в финале участие 83 конкурсантки из разных регионов страны, самой старшей из них - 62 года.

Как выглядит «Миссис Россия – 2023» – в галерее «Рамблера».

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