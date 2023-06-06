Хирург развеял 5 популярных мифов о пластических операциях

Пластическая хирургия уже давно перестала быть прерогативой богатых людей и знаменитостей. Сегодня убрать горбинку на носу, увеличить грудь или полностью перекроить лицо может любой желающий, у кого есть лишние деньги. Но несмотря на распространённость пластических операций, они по-прежнему обрастают мифами. Самые распространённые из них в разговоре с «Секретом» развеял Михаил Сухов, пластический хирург сети клиник «Семейная».

© Секрет фирмы

Миф 1: Импланты груди необходимо менять каждые 10-12 лет

Видео дня

Пациентов, решившихся на увеличение груди, часто пугают «страшилкой» о том, что импланты придётся менять чуть ли не каждые 10 лет. Однако эксперт утверждает: это не более чем миф. И связан он с тем, что некоторые производители имплантов давали на свою продукцию гарантию 5, 10 лет — а кто-то и пожизненно. Во время гарантийного срока производитель обещал вернуть деньги за имплант в случае его «спонтанного» повреждения, то есть без какой-либо определенной причины.

Мнение эксперта

Михаил Сухов – пластический хирург сети клиник «Семейная»

Сегодня большинство специалистов сходятся во мнении, что наилучшая тактика при установлении имплантов — ежегодный плановый осмотр с помощью УЗИ. И если всё хорошо, то ещё год можно не беспокоиться по поводу замены. Часто обращаются пациенты, у которых импланты стоят по 15, 20 и даже 30 лет — и у них не возникает с ними никаких проблем, а суть обращений связана либо с подтяжкой груди, либо с удалением имплантов, так как, по их мнению, в них уже нет необходимости.

Миф 2: После липосакции не толстеют

Липосакция — самый быстрый и лучший способ похудеть. По крайней мере, такой эффект обещают пациентам рекламные постеры. Увы, это не так. По словам Сухова, липосакция позволяет улучшить контуры тела, но кардинально не поможет в борьбе с лишним весом.

Мнение эксперта

Михаил Сухов – пластический хирург сети клиник «Семейная»

Доля истины в этом суждении всё-таки есть: места, в которых выполнена липосакция, увеличиваются в размерах значительно меньше, чем альтернативные места без неё. Это связано с тем, что выполняется забор жировых клеток, а вместо них новые не образуются.

Но если потребление калорий будет больше, чем их трата, вы продолжите набирать вес, причём толстеть вы можете в самых необычных местах. Именно поэтому пластические хирурги говорят, что липосакция не является способом похудения.

Миф 3: После установки силиконовых имплантов нельзя кормить грудью

Хирург отметил, что если женщина не планирует в ближайшие полгода беременность, то у неё нет противопоказаний для увеличения груди (разумеется, за исключением определённых заболеваний). По словам специалиста, после маммопластики новоиспечённая мама беспрепятственно может кормить ребёнка грудью, не опасаясь, что «частички импланта» могут попасть в молоко.

Мнение эксперта

Михаил Сухов – пластический хирург сети клиник «Семейная»

Существует несколько способов увеличить грудь, но в таких случаях наиболее рационален доступ в подгрудной складке или через подмышечную область. По краю ареолы операцию проводить не рекомендуется по причине травматизации ткани молочной железы.

Вокруг импланта организм формирует капсулу, поэтому у импланта отсутствует какой-либо контакт с тканью молочной железы и девушка может не беспокоиться, что в состав молока могут попасть частички импланта.

Миф 4: Следы от операции заметны для окружающих

Некоторые боятся ложиться под нож хирурга только по причине того, что после операции на коже останутся яркие рубцы. По словам эксперта, выполнить пластическую операцию без единого следа, разумеется, невозможно, но современные методы позволяют сделать шрамы практически незаметными.

Мнение эксперта

Михаил Сухов – пластический хирург сети клиник «Семейная»

Не существует чудодейственных лекарств, мазей и других средств, растворяющих рубцы. Но пластическая хирургия — самая изощрённая в данном случае специальность. Например, при липосакции на теле делают маленькие проколы, и со временем, кроме незаметных точек, ничего не остается.

В случаях, где без разрезов не обойтись, «доступ» выполняется в складках или в зонах ношения одежды.

Миф 5: Пластическая хирургия даёт неестественный результат

Наука шагнула вперёд, и сегодня можно провести хирургические манипуляции так, что никто из окружающих не догадается, что вы посещали кабинет пластического хирурга — убеждён Михаил Сухов. По его словам, миф о неестественных результатах от пластических операций тянется со второй половины прошлого века, когда в США был бум на чрезмерное увеличение груди. Яркий тому пример — звезда Playboy Памела Андерсон.

Мнение эксперта

Михаил Сухов – пластический хирург сети клиник «Семейная»