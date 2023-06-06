$81.25-0.0886.95-0.08

Врачи раскрыли оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос

Дерматологи Мурад Алам и Розмари Инглтон раскрыли оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос. Соответствующий материал появился на сайте издания The New York Times.

Врачи раскрыли оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос
© Lenta.ru

По словам врачей, ежедневно к данному процессу можно прибегать людям, у которых очень сухие и жирные пряди. В первом случае они отметили, что волосы могут быстро становиться грязными из-за неспособности впитывать натуральные масла, производимые кожей головы. При этом специалисты пояснили, что ежедневное мытье необходимо тем, кто часто использует гели или лаки для создания причесок.

В то же время собеседники издания заявили, что подобный режим не подойдет обладателям вьющихся волос, поскольку по структуре они очень ломкие и легко повреждаются, находясь во влажном состоянии. В связи с этим они посоветовали мыть голову два-три раза в неделю.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители