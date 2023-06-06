Врачи раскрыли оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос

Дерматологи Мурад Алам и Розмари Инглтон раскрыли оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос. Соответствующий материал появился на сайте издания The New York Times.

© Lenta.ru

По словам врачей, ежедневно к данному процессу можно прибегать людям, у которых очень сухие и жирные пряди. В первом случае они отметили, что волосы могут быстро становиться грязными из-за неспособности впитывать натуральные масла, производимые кожей головы. При этом специалисты пояснили, что ежедневное мытье необходимо тем, кто часто использует гели или лаки для создания причесок.