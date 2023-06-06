Холодная вода не спасает от прыщей и расширенных пор

Холодной воде приписывают прямо-таки чудодейственные свойства. Якобы она и цвет лица улучшает, и для кожи полезна. Ради такого сногсшибательного эффекта любители домашних бьюти-процедур готовы каждое утро и вечер трястись от холода над раковиной.

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Только, похоже, все эти мучения зря.

Как холодная вода влияет на поры

Примерно никак. Да, сразу после умывания можно заметить, что поры стали уже. Но это объясняется не волшебными свойствами воды, а только естественным стремлением нашего организма поддерживать постоянную температуру тела, объяснила врач-дерматолог «Клиники Пирогова» Светлана Чайкина.

Однако сколько-нибудь долгого эффекта от умывания холодной водой не ждите, предупредила доктор. Размер пор зависит от типа кожи, а это генетический фактор.

По словам врача, поддерживать минимальную ширину пор именно для вашего типа кожи можно с помощью правильного ухода, регулярного деликатного очищения, а также профессиональных процедур и косметических средств.

Поры не того размера — не единственное, что можно обнаружить, если долго вглядываться в зеркало. Есть ещё такая штука, как чёрные точки на лице. С ними тоже нужно бороться отнюдь не водой.

Холодная вода против прыщей: есть ли толк

Если коротко, то нет. Прыщи, или акне, появляются по целому ряду причин. В основном они связаны с состоянием организма — проблемами в каких-то органах или обменных процессах, пояснила врач. Да, при акне важно не только лечить основную проблему, но и уделять внимание внешнему уходу. Однако только лишь холодной водой такой объём проблем не смыть, заключила доктор.