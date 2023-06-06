Плюс-сайз-модель Эшли Грэм назвала лучшую замену ботоксу

Плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм поделилась секретами своей красоты в интервью Birdie. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

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35-летняя манекенщица в разговоре с журналистами назвала скребок гуаша лучшей заменой уколам ботокса. По ее словам, регулярный массаж упомянутым изделием позволяет ей сохранять четкие черты лица и избавляться от отеков.

«Вам не нужны филлеры, просто купите гуаша!» — подсказала знаменитость.

Собеседница добавила, что инструкцию по использованию скребка можно посмотреть в роликах на платформе TikTok или на страницах блогеров в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).