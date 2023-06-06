Визажист назвала 5 секретов антиэйдж-макияжа
Визажист Яна Панфиловская предостерегла от использования матовых помад в антиэйдж-макияже.
Для создания антивозрастного макияжа потребуются легкие тональные средства, румяна и помады с кремовой текстурой и приглушенные оттенки теней для и карандашей для глаз. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий российский визажист, международный преподаватель визажистов Яна Панфиловская.
«Для лифтинг-макияжа лучше всего подойдут тональные средства с легкими текстурами, которые не подчеркивают текстуру кожи и не забивают морщинки, визуально углубляя их. А чтобы освежить взгляд, нанесите под глаза консилер со светоотражающими частицами», — посоветовала она.
По словам визажиста, с возрастом щеки теряют объем, поэтому задача антиэйдж-макияжа визуально их округлить.
«С этой задачей лучше всего справляются румяна с кремовой текстурой. Наносите их на яблочки щек круговыми движениями», — уточнила она.
Для макияжа глаз Яна Панфиловская рекомендует использовать приглушенные оттенки, такие как серо-голубой или пыльно-розовый.
«Визажисты считают эти оттенки сложными, но именно они отлично освежают взгляд и «стирают» следы усталости», — уточнила она.
А вот от четких линий бровей и слишком обильно прокрашенных ресниц визажист советует отказаться.
«При оформлении бровей избегайте четких линий и темных цветов. Вместо этого используйте светлый карандаш, главное, не наносите его слишком плотно. То же самое касается ресниц. Слишком длинные наращенные ресницы вкупе с четкими темными бровями делают взгляд тяжелым, прибавляя вам возраста», — объяснила она.
Еще один совет Яна Панфиловская дала относительно макияжа губ.
«Используйте помады с кремовой текстурой спокойных оттенков, например, нежно-розовые или бежевые. Стойких матовых помад лучше избегать — они сильно сушат кожу губ и подчеркивают морщинки», — подытожила она.