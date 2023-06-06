Визажист назвала 5 секретов антиэйдж-макияжа

«Для лифтинг-макияжа лучше всего подойдут тональные средства с легкими текстурами, которые не подчеркивают текстуру кожи и не забивают морщинки, визуально углубляя их. А чтобы освежить взгляд, нанесите под глаза консилер со светоотражающими частицами», — посоветовала она.