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Женщина показала ужасающие последствия похудения на 100 килограммов

К 27 годам агент по недвижимости Стефани Смит весила 170 килограммов. К набору веса ее подтолкнули неудачные отношения.

Женщина показала последствия похудения на 100 килограммов
© Super.ru

«Я боролась с депрессией, и еда была моим наркотиком. Вместо того чтобы, как некоторые, морить себя голодом или прибегать к наркотикам или алкоголю, я просто ела и ела», — рассказала она The Sun.

После расставания женщина решила изменить свою жизнь и сделала операцию по резекции части желудка.

Через год она похудела на 57 килограммов. А восстановившись после операции, изменила рацион и начала заниматься спортом — похудение продолжилось.

Super.ru

Сейчас, потеряв в общей сложности 100 килограммов, она не чувствует себя счастливой. На теле осталось шесть с половиной килограммов растянутой кожи, которую можно удалить только путем операций, что будут стоить примерно 80 тысяч фунтов стерлингов, на рубли это около восьми миллионов.

Super.ru

«Я смирилась с тем, что люди пялятся, но я бы хотела смотреть на себя в зеркало и быть счастливой», — признается Стефани.

И все-таки мотивация сильнее отчаяния: женщина гордится тем, какой путь прошла, и будет делать все, чтобы закончить начатое.

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