Татуаж бровей спровоцировал смертельно опасную аллергию

32-летнюю жительницу подмосковного Сергиева Посада госпитализировали с острой аллергией из-за татуажа бровей. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

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Выяснилось, что на следующее утро после косметологической процедуры у женщины появился химический ожог, сопровождавшийся отеком и зудом. Когда отек начал переходить на переносицу, пострадавшая вызвала скорую помощь. Осмотрев ее, медики диагностировали ангионевротический отек глубоких слоев кожи и подкожных тканей в острой форме.

По словам специалистов, такую реакцию могут вызывать лекарственные препараты, яды, пищевые аллергены или пыльца. В данном случае ожог и отек спровоцировал пигмент краски для татуажа. Без врачебного вмешательства реакция организма могла быть сильнее, привести к отеку горла и дыхательных путей с риском летального исхода.