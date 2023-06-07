Как избавиться от «лишних» волос на теле без боли и слез

«Чтобы быть красивой – надо родиться красивой, а чтобы казаться красивой – надо страдать». В этой старинной французской пословице немало суровой правды жизни. Чтобы соответствовать идеалам красоты, во все эпохи женщинам приходилось много страдать. Впрочем, мужчинам тоже изрядно доставалось. Но представителям сильного пола не вменялось в обязанность быть ходячим украшением, так что они, как правило, отделывались лёгким испугом. А вот прекрасным дамам доставалось по полной программе.

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Корсеты, сдавливающие внутренние органы; замысловатые причёски, закреплённые жиром и сладкой водой, из-за которых неделями приходилось спать сидя на стуле в окружении мышеловок (запах жира привлекал не только мышей, но и крыс); белила с ртутью; ткань цвета «парижская зелень», обработанная смесью медного купороса и мышьяка… Да вся история моды – сплошные пытки и ужасы!

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А знаете, как в начале XX века «продвинутые» красотки убирали лишние волоски? С помощью рентгеновских лучей! Курс депиляции длился несколько месяцев. Волосы действительно исчезали навсегда. Здоровье и молодость, правда, тоже. Зато процесс был безболезненным, в отличие от остальных известных тогда способов.

Но сейчас на смену болезненным и опасным методам избавления от нежелательной растительности на теле пришла лазерная эпиляция.

Рассказывает врач-косметолог сети медицинских центров EPILAS Алина Кудзиева.

– Лазерная эпиляция – всесезонная процедура, поэтому делать её можно в любое время года. Единственное, летом, когда жарко и солнечно, очень важно строго соблюдать все постпроцедурные рекомендации. В частности, придётся некоторое время воздерживаться от отдыха на пляже. И стоит иметь в виду, что что в среднем курс лазерной эпиляции составляет от 8 до 14 процедур с интервалом в несколько недель. За один раз избавиться от всех нежелательных волос вряд ли удастся.

«СП»: Есть ли противопоказания к проведению этой процедуры?

– Да. Их не так уж и много. Но они есть. Поэтому перед процедурами нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Среди противопоказаний – период беременности и лактации, прием препаратов, вызывающих фотосенсибилизацию, некоторые хронические заболевания в стадии обострения, кожные и онкологические заболевания, заболевания крови.

Понятно, что при онкозаболеваниях, псориазе, тромбофлебите и некоторых других серьёзных болезнях большинство косметических и оздоровительных процедур категорически запрещены. Но во многих других случаях противопоказания не являются абсолютными. Они продиктованы заботой о клиенте и вызваны стремлением максимально снизить возможные побочные эффекты.

Например, не рекомендуется делать лазерную эпиляцию, если вы уже успели загореть так хорошо, что кожа стала не слегка смуглой, а цвета тёмной бронзы. Для того, чтобы при таком загаре получить эффект, нужен либо длительный нагрев, либо увеличение мощности оборудования. А значит, есть риск получить ожог. Так не проще ли не рисковать, и сначала удалить лишнюю растительность на теле, а уж потом греться на солнышке?

Ещё эту процедуру не рекомендуется проводить во время беременности. Но не потому, что воздействие лазером может повредить ещё не рождённому малышу или будущей матери. Просто у беременных женщин сильно меняется гормональный фон. Кожа становится чувствительнее, и очень сложно просчитать, какой будет реакция: увеличивается риск появления пигментации, могут раскрыться «спящие» фолликулы, из-за чего начнут расти новые волосы. Да ещё чувствительность к боли повышается. Конечно, всё это можно пережить. Но зачем себя мучить?

По тем же причинам не рекомендуется делать лазерную эпиляцию во время кормления грудью.

Также с лазером нужно быть аккуратнее, если появились новообразования непонятного происхождения. По крайней мере, до визита к дерматологу. Конечно, лазерный луч совершенно безопасен, он не является источником жесткого гамма-излучения и не создает дополнительной радиационной нагрузки. Он не провоцирует перерождение ткани, но, если новообразование злокачественное, может ускорить этот процесс. Поэтому лучше подстраховаться и обратиться к специалисту, который оценит структуру родимых пятен и уплотнений. Если он решит, что риска нет – велкам на процедуру.

Очень осторожным нужно быть и при сахарном диабете. Даже если больной чувствует себя вполне хорошо, нужно десять раз подумать, прежде чем делать лазерную эпиляцию. И уж точно следует сообщить о болезни врачу, который будет выполнять процедуру. Хотя бы затем, чтобы не было потом мучительно больно. Ведь при сахарном диабете усиливается чувствительность. А ещё – замедляется метаболизм и регенерация тканей, снижается иммунитет.

Важно помнить и про то, что некоторые лекарства могут влиять на функции кожи, например, усиливать её чувствительность к свету.

Серьёзным противопоказанием является приём гормональных препаратов, обезболивающих и антибиотиков. Антибиотики, к примеру, усиливают реакцию организма на лазерные вспышки и подавляют рост живых клеток. Так что, если вы не врач и не фармацевт, не поленитесь, выпишите названия всех медикаментов, которые принимаете, и покажите этот список специалисту, проводящему процедуру. Возможно, вам лучше будет сначала закончить курс лечения, а потом уже озаботиться гладкостью кожи.

Косметологи также рекомендуют повременить с процедурой, если вы чувствуете недомогание, недавно переболели гриппом или ангиной, подхватили простуду или ОРВИ. Потому как организм воспримет воздействие лазера как лишний стресс.