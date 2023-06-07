Самая татуированная женщина Британии показала лицо после пластики

Англичанка Бекки Холт, которую называют самой татуированной женщиной Британии, показала лицо без макияжа после пластики. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенном снимке 35-летняя блогерша с рисунками по всему телу предстала в сером топе с длинными распущенными волосами оттенка блонд. При этом она не стала наносить косметику на кожу.

«Шесть месяцев моим новым глазам и носу», — подписала Холт снимок.

Кроме того, в сторис она продемонстрировала прежнюю внешность, сделав фото с того же ракурса. Видно, что в рамках хирургического вмешательства британке приподняли кончик носа, а также внешние уголки глаз, придав так называемый лисий взгляд.

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