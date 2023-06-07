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Самая татуированная женщина Британии показала лицо без макияжа после пластики

Англичанка Бекки Холт, которую называют самой татуированной женщиной Британии, показала лицо без макияжа после пластики. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Самая татуированная женщина Британии показала лицо после пластики
© Lenta.ru

На размещенном снимке 35-летняя блогерша с рисунками по всему телу предстала в сером топе с длинными распущенными волосами оттенка блонд. При этом она не стала наносить косметику на кожу.

«Шесть месяцев моим новым глазам и носу», — подписала Холт снимок.

Кроме того, в сторис она продемонстрировала прежнюю внешность, сделав фото с того же ракурса. Видно, что в рамках хирургического вмешательства британке приподняли кончик носа, а также внешние уголки глаз, придав так называемый лисий взгляд.

Lenta.ru

В мае 2022 года Бекки Холт показала старые фото с чистой кожей. Британка позировала в откровенном виде, демонстрируя части тела без рисунков и бюст меньшего размера. Известно, что уроженка Чешира украсила рисунками 95 процентов своего тела, включая подмышки и гениталии. На трансформации своего тела, которые начались в 15 лет, она в сумме потратила 35 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, девушка несколько раз увеличивала грудь хирургическим путем.

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