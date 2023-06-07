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Россиянкам назвали придающее объем волосам окрашивание

Тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина назвала россиянкам придающее объем волосам окрашивание. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!»

Россиянкам назвали придающее объем волосам окрашивание
© Lenta.ru

По мнению эксперта, обладательницам редких прядей стоит присмотреться к широкому мелированию.

«Существуют бразильские техники, которые миксуют с начесом, когда пряди мелируются, а следующие пласты начесываются через шатуш. Где-то прядь более толстая, где-то — тонкая», — заявила Лисина.

При этом специалистка отметила, что не стоит использовать в окрашивании сильные цветовые контрасты. Чтобы окрашивание смотрелось естественно, последовательность оттенков не должна превышать три-четыре тона, уточнила собеседница издания.

Ранее Татьяна Лисина назвала россиянам шампуни, которые портят волосы. Эксперт рассказала, что людям с жирным типом кожи головы не подойдут бессульфатные средства.

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