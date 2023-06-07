Россиянкам назвали придающее объем волосам окрашивание

«Существуют бразильские техники, которые миксуют с начесом, когда пряди мелируются, а следующие пласты начесываются через шатуш. Где-то прядь более толстая, где-то — тонкая», — заявила Лисина.

При этом специалистка отметила, что не стоит использовать в окрашивании сильные цветовые контрасты. Чтобы окрашивание смотрелось естественно, последовательность оттенков не должна превышать три-четыре тона, уточнила собеседница издания.