Жуткие последствия гель-лака для ногтей
Маникюр с помощью шеллака — это, наверное, самая популярая услуга у российских женщин. Гель-лаки создают подобие щита, который оберегает ноготь от обламывания, расслоения и неблагоприятного воздействия различных средств.
Сами покрытия никакого вреда не наносят, так как питание и кислород ногтевая пластина получает через корень ногтя. Но это вовсе не значит, что маникюр полностью безопасен. "Рамблер" расскажет о возможных последствиях.
Маникюр может быть болезненным
Процедура снятия лака вредна для ногтей, так как фреза в руках неопытного мастера, может нарушить его структуру. Если мастер нанесет слишком много жидкости на ноготь, вы можете ощущать жжение. В таком случае важно сообщить мастеру о своих ощущениях. Боли на маникюре быть не должно.
Может появиться грибок
Если не расставаться с покрытием более трех недель, есть риск появления отслоек и воздушных карманов в основании ногтя. Со временем в них попадает вода, а это создает благоприятную среду для размножения грибка. В клапане может развиться инфекция, на борьбу с которой могут уйти месяцы.
Риск отслоения ногтей
Онихолизис — это состояние, когда от мягких тканей пальца частично или полностью отслаивается ногтевая пластина. Привести к заболеванию может грибок, а также постоянные травмы и аллергические реакции. Если вы замечаете странную реакцию на маникюр, обсудите это со своим мастером.
Важно очень внимательно подходить к поиску салона, в котором вы планируете делать ногти. В дешевых мастерских есть риск получить не только грибок, но и гепатиты, а также ВИЧ от необработанного инструмента.