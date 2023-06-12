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Жуткие последствия гель-лака для ногтей

Маникюр с помощью шеллака — это, наверное, самая популярая услуга у российских женщин. Гель-лаки создают подобие щита, который оберегает ноготь от обламывания, расслоения и неблагоприятного воздействия различных средств.

Жуткие последствия гель-лака для ногтей
© WomanHit.ru

Сами покрытия никакого вреда не наносят, так как питание и кислород ногтевая пластина получает через корень ногтя. Но это вовсе не значит, что маникюр полностью безопасен. "Рамблер" расскажет о возможных последствиях.

Маникюр может быть болезненным

Процедура снятия лака вредна для ногтей, так как фреза в руках неопытного мастера, может нарушить его структуру. Если мастер нанесет слишком много жидкости на ноготь, вы можете ощущать жжение. В таком случае важно сообщить мастеру о своих ощущениях. Боли на маникюре быть не должно.

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Может появиться грибок

Если не расставаться с покрытием более трех недель, есть риск появления отслоек и воздушных карманов в основании ногтя. Со временем в них попадает вода, а это создает благоприятную среду для размножения грибка. В клапане может развиться инфекция, на борьбу с которой могут уйти месяцы.

Риск отслоения ногтей

Онихолизис — это состояние, когда от мягких тканей пальца частично или полностью отслаивается ногтевая пластина. Привести к заболеванию может грибок, а также постоянные травмы и аллергические реакции. Если вы замечаете странную реакцию на маникюр, обсудите это со своим мастером.

Важно очень внимательно подходить к поиску салона, в котором вы планируете делать ногти. В дешевых мастерских есть риск получить не только грибок, но и гепатиты, а также ВИЧ от необработанного инструмента.

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