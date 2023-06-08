Россиянам назвали причины раннего появления морщин

Косметолог Олеся Панченко назвала россиянам причины раннего появления морщин. Ее комментарий публикует «Подмосковье сегодня».

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Данная проблема может быть обусловлена генетикой и активной мимикой человека, отметила эксперт. При этом важными аспектами, предупреждающими ухудшение внешности подобным образом, являются грамотный уход, здоровый образ жизни и защита от солнца.

«Если эти факторы не учитываются, то не стоит рассчитывать на молодое и свежее лицо», — заявила специалистка.

В то же время косметолог посоветовала не начинать антивозрастной уход слишком рано, поскольку в каждый период жизни необходимо подбирать определенные необходимые коже средства.